Coudet no concentró a Kendry Páez y Subiabre para "la final" con Gimnasia

El entrenador de River, Eduardo “Chacho” Coudet, sorprendió al dejar afuera de la lista de concentrados a Ian Subiabre y Kendry Páez para el partido de este miércoles ante Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura, en el estadio Monumental.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la decisión del técnico fue estrictamente futbolística, ya que ninguno de los dos futbolistas presenta molestias físicas. La ausencia llamó la atención porque ambos venían sumando minutos en el ciclo de Coudet: Subiabre participó en 12 de los 13 encuentros dirigidos por el entrenador, mientras que el ecuatoriano Páez jugó en nueve partidos, tres de ellos como titular.

En sus lugares, el DT volvió a convocar a Santiago Lencina y Lautaro Pereyra, además de mantener en la nómina a Juan Cruz Meza, quienes no habían sido citados para el cruce de octavos de final ante San Lorenzo.

La principal novedad positiva para River es el regreso de Franco Armani, quien dejó atrás una serie de problemas físicos que lo marginaron durante buena parte de la campaña. De todas formas, Santiago Beltrán conservaría la titularidad en el arco.

Además, en la defensa no estará Facundo González, quien tendrá descanso, en otra modificación de la lista para el encuentro en el que River buscará meterse entre los cuatro mejores del Apertura.

Horarios y formaciones

Racing visitando a Rosario Central y River siendo local ante Gimnasia y Esgrima La Plata serán los partidos que quedan de los cuartos de final del Torneo Apertura, de la Liga Profesional del fútbol argentino.

Con estos dos encuentros quedarán ya definidos los cuatro semifinalistas, que buscarán por la gran final que se jugará en el estadio mundialista Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba.

Hora, formaciones y cómo ver en vivo Central vs Racing

Hora: 18:45.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Guillermo Fernández; Ángel Di María y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Racing: Facundo Cambeses; Marcos Rojo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gastón Martirena; Adrián Fernández; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Hora, formaciones y cómo ver en vivo River vs Gimnasia

Hora: 21:30.

TV: TNT Sports y ESPN Premium

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.