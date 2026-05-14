Ya no quedan puntanos en el Premier Padel de Buenos Aires

La sede de Buenos Aires del Premier Padel se quedó sin representantes puntanos en su tercer día de competencia. Las tres parejas que hasta el miércoles seguían en juego cayeron derrotadas en el durísimo certamen donde participan los mejores del mundo.

Los 32avos de final fueron el límite para los representantes de San Luis que más lejos llegaron en el torneo que termina el domingo. Uno de los que mejores sensaciones tuvo fue Maximiliano Sánchez, quien en pareja con Juan Ignacio Rubini –una de las grandes promesas del padel nacional- luchó contra Franco Stupaczuk y Miguel Yanguas. La dupla del mercedino perdió por 6-2, 4-6 y 6-1.

También en tres sets fue la derrota que sufrió la leyenda de “Sanyo” Gutiérrez, quien con su compañero español Víctor Ruiz, le hicieron un gran partido a la pareja de Javier Barahona y Gonzalo Alfonso a tal punto que se quedaron con el primer set por 6-3. La reacción no se hizo esperar y el segundo fue para los rivales por un disputado 7-5, quienes se quedaron también por 6-3 con el chico definitivo.

El concaraense Ignacio Piotto junto a su compañero Mario Ortega perdieron, en el cierre de la jornada del miércoles, contra los españoles Alejandro Ruiz Granados y Juanlu Esbri, la pareja preclasificada número 9 en el torneo, por 7-6 y 6-3.

El Premier Padel Buenos Aires marcó un récord de participación puntana en el circuito internacional, ya que fueron nueve los deportistas de la provincia que formaron parte del cuadro, una cifra nunca antes alcanzada.

A Sánchez, “Sanyo” y Piotto se sumaron Agustín Gutiérrez, Valentino Libaak, Juan Cruz Forastello y Cristian Gutiérez en la rama de varones; en tanto que –en otro hito del padel puntano- la quinense Fiorella Floriani y la merlina Zoe Benítez se convirtieron en las primeras mujeres de San Luis en competir en el exigente circuito del padel internacional.