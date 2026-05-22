Independiente avanzó en la Copa Argentina

Independiente se impuso por 2-0 ante Unión en un partido en el que la pelota parada fue fundamental y que disputaron esta noche, en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, ambos goles del “Rojo” llegaron por medio de tiros libres directos, con el tanto del extremo Santiago Montiel a los cuatro minutos y el del mediocampista chileno Maximiliano Gutiérrez, a los 23 del primer tiempo.

Además, el conjunto santafesino jugó con 10 futbolistas desde los 21 minutos de la primera parte, por la expulsión, por acumulación de amarillas, del defensor Maizon Rodríguez.

Con el triunfo, el equipo de Avellaneda accedió a los octavos de final, instancia en la que se deberá medir a un club conducido por un viejo conocido: Atlético Tucumán, dirigido por Julio César Falcioni, que tuvo tres ciclos en el “Rojo”. El partido aún no tiene fecha, horario ni estadio definido.

Síntesis del partido:.

Estadio: Marcelo Bielsa (Newell’s).

Árbitro: Sebastián Zunino.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Lucas Menossi, Mauro Pittón, Rafael Profini, Julián Palacios; Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Goles en el primer tiempo: 4m. Santiago Montiel (I), 23m. Maximiliano Gutiérrez (I).

Incidencia en el primer tiempo: 21m. Maizon Rodríguez expulsado (I).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Lautaro Millán por Mateo Pérez Curci (I) e Ignacio Malcorra por Matías Abaldo (I); Augusto Solari por Agustín Colazo (U); 27m. Felipe Tempone por Santiago Montiel (I) y Luciano Cabra por Gabriel Ávalos (I); 364m. Tomás González por Lucas Menossi (U) y Santiago Grella por Lautaro Vargas (U), 44m. Claudio Corvalán por Mateo Del Blanco (U) y Diego Armando Díaz por Cristian Tarragona (U); Facundo Valdez por Maximiliano Gutiérrez (I).