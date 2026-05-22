Graciana Apart & Rooms: inversión, naturaleza y turismo en un destino único de San Luis

En un contexto donde los inversores comienzan a mirar más allá de los grandes centros urbanos, los desarrollos en destinos emergentes ganan protagonismo.

En ese escenario, Graciana Apart & Rooms se posiciona como una propuesta que combina inversión inmobiliaria, hospitalidad y calidad de vida en un entorno natural diferencial.

El proyecto se encuentra emplazado en Rifugio Nel Lago, un barrio cerrado de 42 hectáreas ubicado a solo 30 minutos de la ciudad de San Luis, en la localidad de La Florida, con acceso directo al embalse homónimo y rodeado de sierras. Allí, en uno de los puntos más altos del predio, se desarrolla este condominio de tres niveles con 65 unidades equipadas y amenities orientados a una experiencia integral.

Graciana Apart & Rooms se inserta en un segmento en expansión: el de los desarrollos turísticos con potencial de renta. En este marco, el proyecto se estructura bajo el formato Condo Hotel, un modelo que combina propiedad individual con la posibilidad de integrar las unidades a un sistema de explotación turística administrado de forma centralizada.

Este esquema permite a los propietarios optar entre el uso personal o la participación en un circuito de renta, con gestión profesionalizada de la operación, comercialización y mantenimiento, alineada a estándares de hospitalidad. Asimismo, las unidades no se comercializan de manera individual en plataformas, sino que forman parte de una unidad económica integrada, lo que fortalece la propuesta como producto hotelero.

“Estamos viendo un cambio claro en el comportamiento del inversor: hoy busca activos más versátiles, vinculados a experiencias y en destinos con potencial de crecimiento. Este tipo de propuestas combina uso personal, renta y valorización en un mismo producto, algo cada vez más valorado en el mercado”, señalan desde el desarrollo.

Un desarrollo que se apoya en un barrio en plena consolidación

El posicionamiento de Graciana se potencia por su integración dentro de Rifugio Nel Lago, un desarrollo que muestra indicadores concretos de crecimiento y consolidación.

El barrio, compuesto por 400 lotes, cuenta actualmente con 305 ya comercializados, lo que evidencia un alto nivel de absorción y una fuerte respuesta del mercado.

En los últimos 36 meses, el crecimiento fue sostenido: se registró un avance significativo en nuevos proyectos y construcciones, alcanzando 105 viviendas finalizadas y habitadas, junto con 40 obras actualmente en ejecución. A esto se suma una demanda constante de aprobación de nuevos proyectos, lo que confirma la continuidad del desarrollo.

Otro dato relevante es el perfil de los compradores: más del 50% provienen de otras provincias, reflejando el atractivo del emprendimiento a escala regional y su potencial de valorización en el mediano y largo plazo.

El crecimiento de este tipo de propuestas responde a una tendencia clara: la búsqueda de escapadas de cercanía, contacto con la naturaleza y experiencias fuera del circuito urbano.

En este escenario, La Florida comienza a posicionarse como un destino emergente dentro de la provincia de San Luis. El embalse, rodeado de paisajes serranos, habilita actividades como kayak, trekking, cabalgatas y deportes náuticos, consolidando una propuesta que combina descanso y recreación.

Más allá del componente inmobiliario, el proyecto se apoya en una propuesta de hospitalidad completa, donde el confort se combina con estándares de seguridad propios de desarrollos premium.

El complejo incluye lobby con recepción, lounge bar con vistas al dique, terrazas, piscinas indoor y outdoor, spa, wellness center, gimnasio y espacios de esparcimiento al aire libre.

A esto se suma la propuesta gastronómica de Nativo Restó & Eventos, que refuerza la experiencia del lugar y amplía su atractivo tanto para huéspedes como para propietarios.

En línea con las nuevas demandas del mercado, la seguridad ocupa un rol central: el desarrollo cuenta con vigilancia 24/7, sistema de CCTV en áreas comunes y accesos digitalizados, lo que garantiza control, privacidad y tranquilidad tanto para quienes residen como para quienes visitan el complejo.

El diseño prioriza la privacidad y la calidad constructiva, con unidades totalmente equipadas y tecnología aplicada a la gestión y seguridad, incluyendo accesos con código y sistemas de climatización independientes.

Con unidades que van desde los 30 a los 50 m² y valores que oscilan entre los USD 78.000 y USD 159.000, Graciana apunta a un público amplio: desde quienes buscan una segunda residencia hasta inversores interesados en renta turística.

Uno de los puntos clave del modelo es su flexibilidad: las unidades pueden utilizarse para disfrute personal o incorporarse al sistema Condo Hotel en el momento que el propietario lo decida, en función de sus objetivos.

Además, el esquema contempla la posibilidad de financiación en dólares y la toma de posesión desde etapas tempranas, lo que permite comenzar a utilizar la unidad incluso antes de la escrituración, bajo las condiciones del desarrollo.

El crecimiento del turismo interno y la consolidación de los destinos emergentes están impulsando el desarrollo de nuevas propuestas inmobiliarias en distintas regiones del país. En ese escenario, San Luis —y particularmente La Florida— comienza a ganar protagonismo como una plaza con potencial, apoyada en su entorno natural, su accesibilidad y un desarrollo sostenido.

Con menor nivel de saturación que otros destinos tradicionales y un diferencial vinculado al paisaje y la calidad de vida, la provincia empieza a captar el interés de desarrolladores e inversores que buscan anticiparse a mercados en expansión.

En este contexto, propuestas como Graciana Apart & Rooms reflejan una transformación en el mercado inmobiliario: activos más versátiles, asociados al turismo y alineados con nuevas formas de uso, donde la experiencia y la inversión dejan de ser variables separadas para converger en un mismo producto.

Datos de contacto:

Teléfono: +54 9 2664 77-4157

Instagram: https://www.instagram.com/gracianaresidence/

Web: https://www.lagraciana.com.ar/

Acerca de Graciana Apart & Rooms

Graciana Apart & Rooms es un desarrollo turístico-inmobiliario ubicado en La Florida, provincia de San Luis, dentro del barrio cerrado Rifugio Nel Lago. Se compone de un condominio de tres niveles con 65 unidades totalmente equipadas, diseñado para ofrecer una experiencia integral que combina hospitalidad, confort y entorno natural.

Con unidades de entre 30 y 50 m², propone un modelo de uso flexible que permite a los propietarios alternar entre el disfrute personal y la posibilidad de integrarse a un esquema de renta turística con gestión profesionalizada. La propuesta se completa con amenities de categoría —entre ellos spa, wellness center, piscinas indoor y outdoor, gimnasio, espacios de relax y propuesta gastronómica— y un sistema de seguridad integral con vigilancia 24/7.

Graciana forma parte de Rifugio Nel Lago, un emprendimiento de 42 hectáreas con acceso directo al embalse La Florida, que se posiciona como uno de los desarrollos residenciales y turísticos con mayor crecimiento en la región.