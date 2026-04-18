Vinería San Luis celebró 10 años con vinos premium y una noche exclusiva

Una década no se construye solo con botellas en góndola: se construye con vínculos, confianza y una identidad que se afianza con el tiempo. Vinería San Luis celebró sus primeros diez años con un evento exclusivo que sintetizó ese recorrido, en una noche donde el vino fue el hilo conductor de una experiencia pensada al detalle.

La celebración coincidió con el Día Internacional del Malbec, una fecha emblemática para la industria vitivinícola argentina, y el contexto ideal para rendir homenaje a la cepa insignia del país. En ese marco, 50 clientes especialmente invitados participaron de una velada íntima que combinó degustaciones de etiquetas de alto calibre con una propuesta gastronómica de primer nivel.

El menú estuvo a cargo del chef Patricio Odicino, quien diseñó una cena por pasos con maridajes cuidadosamente seleccionados. Cada plato fue concebido para resaltar las características de los vinos elegidos, generando una experiencia sensorial completa en la que aromas, texturas y sabores dialogaron de manera armónica.

El anfitrión de la noche, Marcelo Dergham, dueño de VSL, compartió el festejo con clientes, amigos y referentes del sector, celebrando no solo el crecimiento comercial de la vinería, sino también el camino recorrido junto a quienes apostaron desde el inicio por el proyecto. La cercanía con el cliente y la curaduría de etiquetas han sido, desde el primer día, dos pilares fundamentales que explican su consolidación en el mercado local.

La velada contó además con la presencia de figuras destacadas del mundo del vino, como Alejandro Canova, de Accuro Wines, y Karim Mussi, de Bodega Alandes, ambos enólogos y propietarios de bodegas que mantienen una relación estrecha con Vinería San Luis. Su participación aportó un valor diferencial al encuentro, no solo por el prestigio que representan, sino también por el vínculo construido a lo largo de los años con la firma puntana.

Lejos de un evento protocolar, la celebración tuvo un tono cálido y distendido. Fue, ante todo, una reunión entre amigos, donde las conversaciones fluyeron al ritmo de las copas y donde cada brindis tuvo el peso simbólico de una historia compartida. Los presentes no solo degustaron grandes vinos, sino que también formaron parte de una experiencia que reflejó el espíritu de la vinería: un espacio donde el vino es excusa y puente, donde cada etiqueta tiene una historia y cada cliente un lugar.

En estos diez años, Vinería San Luis logró posicionarse como un punto de referencia para los amantes del vino en la provincia, apostando siempre a la calidad, a la diversidad de su oferta y a una atención personalizada que marca la diferencia. La selección de etiquetas, el vínculo directo con bodegas y enólogos, y la generación de experiencias han sido claves en ese proceso.

El festejo no solo sirvió para mirar hacia atrás y poner en valor el camino recorrido, sino también para proyectar lo que viene. Con una base sólida y una comunidad fiel que la acompaña, Vinería San Luis inicia una nueva etapa con el mismo espíritu que la vio nacer: pasión por el vino, compromiso con la excelencia y la convicción de que las mejores historias siempre empiezan con una copa compartida.