Miércoles 04 de Marzo de 2026



Luna de Sangre

Pasó el primer evento astronómico de marzo del 2026

Fue la esperada “Luna de Sangre” o eclipse lunar total. Fue este martes por espacio de 58 minutos. Fue visible en gran parte de América, Asia Oriental, Oceanía y el Pacífico.

Por redacción
| Hace 16 horas

La Luna adquirió un color rojizo por la refracción de la luz solar.

 

Durante el evento, la Tierra se interpuso entre el Sol y su satélite natural, tras lo cual la Luna entra en nuestra sombra, conocida como umbra y dispersa las longitudes de onda más cortas de la luz, mientras que las longitudes de onda rojas más largas pasan a través de ella, creando tonalidades que irán del rojo oscuro al naranja cobrizo.

 

Es el primero de dos eclipses lunares del 2026.

 

 

 

 

Fuente: UNAM y NA

 

