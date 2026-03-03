Pasó el primer evento astronómico de marzo del 2026

La Luna adquirió un color rojizo por la refracción de la luz solar.

Durante el evento, la Tierra se interpuso entre el Sol y su satélite natural, tras lo cual la Luna entra en nuestra sombra, conocida como umbra y dispersa las longitudes de onda más cortas de la luz, mientras que las longitudes de onda rojas más largas pasan a través de ella, creando tonalidades que irán del rojo oscuro al naranja cobrizo.

Es el primero de dos eclipses lunares del 2026.

Fuente: UNAM y NA