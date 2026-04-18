Asesinaron a un hombre en una pelea

El asesinato fue a puñaladas en el transcurso de una riña entre varios hombres. La víctima tendría unos 35 años. El ataque mortal fue a unos 50 metros del destacamento policial que tiene jurisdicción en esa barriada y en el “Monseñor Tibiletti”.

Hay una fuerte presencia de efectivos y habría dos detenidos.

Ampliaremos

Foto: imagen Voces Puntanas