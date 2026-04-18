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San Luis

Asesinaron a un hombre en una pelea

Fue esta madrugada, alrededor de las 02:30, en el barrio Virgen de Luján.

Por redacción
| Hace 2 horas

El asesinato fue a puñaladas en el transcurso de una riña entre varios hombres. La víctima tendría unos 35 años. El ataque mortal fue a unos 50 metros del destacamento policial que tiene jurisdicción en esa barriada y en el “Monseñor Tibiletti”.

 

Hay una fuerte presencia de efectivos y habría dos detenidos.   

 

Ampliaremos

 

 

 

Foto: imagen Voces Puntanas 

 

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