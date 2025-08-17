Sometimiento político e inmoralidad política: el duro comunicado de Identidad Radical

El escenario político va moviendo sus fichas y la carrera a los comicios de octubre trazan hitos claves a nivel local. Miembros de Identidad Radical emitieron un fuerte comunicado, repudiando que por primera vez desde el retorno a la democracia en 1983, el radicalismo no llevará candidatos propios a una elección.



"Esta vergonzosa acción se debe al sometimiento político que la conducción ha aceptado para sostener un acuerdo que les mantenga un puñado de cargos públicos. ¡Vergüenza e inmoralidad política!", apuntaron.

Una imagen que vale más que mil palabras. La ilustración con la que acompañaron el duro comunicado. Foto: Identidad Radical.



En otro tramo del escrito, precisaron que la mesa del Ejecutivo provincial decidió no formalizar alianza y no darle la posibilidad de participar a sus afiliados. Identidad Radical requirió -por nota- hace más de 60 días al Ejecutivo que arbitrara los medios para las "elecciones internas" para elegir los candidatos. Dicha nota no fue respondida y tratada ni por decoro, sostuvieron. Todo en contra de los principios del partido y de los mecanismos que establecen la selección de los candidatos.



"Identidad Radical fue el único espacio que votó en contra de la alianza propuesta, con nombre y apellido. 'No a la alianza con Adolfo Rodríguez Saá'", manifestaron.



Los referentes partidarios repudiaron que el sometimiento de la conducción por parte de Claudio Poggi, limita y entorpece el desarrollo democrático de la UCR. Motivo por el cual el centenario partido no pudo ir al menos con su lista "3", independientemente de los resultados que pudieran obtenerse.



"Identidad Radical seguirá en la lucha por la recuperación de los valores democráticos, la independencia política y la plena representación de sus afiliados y de la sociedad en general", concluye la misiva.



El documento lleva las firmas de Fidel Haddad, Sandra Ulloque, Antonio Baglione, Daniel Borsotto, Daniela Paredes, Omar Padilla, Daniel Mariani, Gabriela Soledad, Francisco Lombino, Elena Pastor, María Barraco, Iván Borsotto, Elena Casatti, Néstor Peñalva, Ana Orlando, Alberto Castillo, Guanco Gustavo, Jorge Pulitti, Roberto José Félix, Horacio Suano, Leonardo Leyes, Oscar Claudio Fernando Pollo, Ramona Gatica de Chacón, Nancy Llanos, Walter Rothe, Graciela Blanco, Marcelo Hugo Beninato, Victor Astudillo, Alejandra Mariani Varela, Marisol Acosta, Chabela Giménez, Ana Pisoni, Horacio Quevedo, Oscar Hall, Titina Nicoletti, César Cadelago, Armando Fausto Ochoa, Mario Baudry, Gustavo Geller, Juan Alberto Rinaudi, Susana Ponce, Juan Alcaráz, Mirta Garro, Sergio Barroso, Julio Sarome, José Luis Guzmán.