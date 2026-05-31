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Mundial 2026

La Selección Argentina, con Balerdi, ya está en Estados Unidos

El equipo de Lionel Scaloni se instaló en el Origin Hotel de Kansas City. Este lunes largan los entrenamientos en el Sporting KC Training Centre

Por redacción
| Hace 1 hora

 La Selección Nacional junto a Lionel Scaloni arribó a Estados Unidos y se dirigió hacia el búnker elegido por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para hacer base durante toda la primera etapa de la Copa del Mundo, que comenzará el próximo 11 de junio.

 

El primer contingente de la delegación, compuesta por su director técnico y los primeros 18 futbolistas convocados (entre ellos el villamercedino Leo Balerdi), se instaló directamente en el Origin Hotel de Kansas City.

 

Las prácticas oficiales comenzarán este lunes 1° de junio, en el moderno Sporting KC Training Centre; asimismo, el resto de los convocados, incluidos Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano "Dibu" Martínez y Lautaro Martínez, llegarán al hotel en las próximas horas, desde sus respectivos destinos. 

 

Antes del estreno oficial, Argentina participará de dos encuentros amistosos de preparación: el primero será el próximo sábado 6, contra Honduras en Texas, y el martes 9 se enfrentará con Islandia en Alabama.

 

El martes 16 será el debut de la Selección Argentina en el Mundial frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

 

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