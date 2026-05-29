El Centro de Convenciones de Merlo es mío, mío, mío

La confusión general que reina en la gestión de Juan José Álvarez Pinto se trasladó ahora a Merlo, su lugar en su nebuloso mundo, donde generó otro vergonzoso hecho de censura, ahora contra la Universidad Nacional de San Luis y la Cooperativa de Agua de Merlo. Las entidades debieron trasladar a último momento un conversatorio en el que se iba a tratar la realidad hídrica de la zona porque el Ministerio de Turismo y Cultura le quitó la autorización para hacerlo en el Centro de convenciones de la localidad.

El espacio, inaugurado en septiembre del 2024, está bajo la órbita del Ministerio de Turismo y Cultura, comandado por Alvarez Pinto. Había sido solicitado con la debida anticipación para una actividad que se realizaría el jueves pasado, con invitados especiales y la necesidad de debatir sobre el agua como un bien estratégico para los sistemas ecológicos y humanos. Organizaba la UNSL e invitaba la Cooperativa de Agua.

Belén Gurruchaga, la presidenta de la Cooperativa de Agua, personificó en el ministro Álvarez Pinto la decisión de rechazar, sobre la hora y con toda la gente ya citada en el espacio estatal, el préstamo del Centro de Convenciones. “No quieren que la comunidad participe ni escuche otra mirada sobre el modelo de crecimiento de Merlo y la crisis hídrica. Les molesta que se abra la discusión”, sostuvo la mujer.

La dirigente fue quien peores momentos pasó el jueves por la mañana, cuando se acercó al Centro de Convenciones para empezar a preparar la charla y se encontró con que no tenía la autorización para hacer el conversatorio pese a que había pedido el espacio con tiempo suficiente y le habían dado el visto bueno. De hecho, en toda la publicidad que se hizo de la charla se anunció que la sede será el espacio público.

Entre idas y vueltas, Gurruchaga comenzó a comprender que sería imposible hacer allí el conversatorio cuando Matías Herrera, director de Promoción del Ministerio, le dijo que el propio Alvarez Pinto “no quería” que el conversatorio se realizara en ese espacio porque lo consideraba un acto político.

En enero, la UCR provincial, presidida por el ministro, organizó en ese mismo Centro de Convenciones una jornada de reflexión que contó con la presencia del presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella. Y son muy concurridas las actividades de Zumba que suele organizar allí mismo la esposa del intendente de Merlo, Leonardo Rodríguez, quien ocupa el cargo ante la licencia de Pinto.

Finalmente, con todos los contratiempos que eso indica, el conversatorio se realizó el jueves 28 en el aula 5 de la Facultad de Turismo y Urbanismo, en Barranca Colorada. Allí expusieron, como estaba previsto, el geólogo Erico Bianchi, Pablo Magnano y la propia Gurruchaga.

La representante de la Cooperativa de Agua remarcó que el encuentro no tenía carácter partidario y que el objetivo era abrir a la comunidad el debate sobre la situación hídrica de Merlo y el impacto del crecimiento urbano. “Tenemos números reales, propuestas concretas y la necesidad de trabajar entre provincia, municipio y cooperativa. Estaban invitados todos los sectores políticos. Justamente queríamos discutirlo entre todos”, afirmó.