Un destacado jurista diserta en la provincia

Con la presencia del destacado jurista Calogero Pizzolo, la Universidad Católica de Cuyo presentará el lunes 1 de junio el Anuario 2025 del Observatorio de Protección Multinivel de Derechos Humanos en formato físico y digital. Será en un acto que se realizará en la sede la casa de estudios a partir de las 18.

Pizzolo es un reconocido profesor de la Universidad de Buenos Aires especializado en derecho constitucional y derechos humanos que dará una conferencia en su paso por San Luis. Estará en la sala en compañía de la vicerrectora Melina Mafuf Martínez, quien tuvo a cargo la publicación que recopila las investigaciones conjuntas de alumnos, docentes y autoridades académicas.

El eje central del volumen analiza la tutela efectiva de los derechos desde una perspectiva jurídica actual y se focaliza en el impacto de la jerarquía constitucional otorgada a los tratados internacionales tras la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

El Anuario presentado profundiza en la transformación del sistema de fuentes del derecho argentino y aborda los puntos de convergencia entre el clásico control de constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el control de convencionalidad ejercido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El contenido es el resultado de un proceso de consolidación científica validado en sucesivas jornadas de intercambio con investigadores de diversas universidades.