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Buscan a una chica de 22 años en Villa Mercedes

La joven desapareció de su casa el domingo 31 de mayo. Se llama Lucía Bianca Muñoz y la última vez que la vieron tenía puesto un buzo de Stitch.

Por redacción
| Hace 1 hora

Una joven de 22 años es buscada en Villa Mercedes luego de irse de su casa el domingo. Se llama Lucía Bianca Muñoz y su familia expuso la solicitud de paradero ante la ausencia.

 

 

 

La Policía informó que Bianca mide 1,55, es de contextura robusta, tez blanca, ojos marrones y cabello largo color marrón oscuro. Cuando se fue de su casa tenía un buzo negro con un dibujo de Stitch, calza negra y botas tipo pantubotas marrones.

 

 

No se informaron las circunstancias en que Bianca se fue de su casa, pero se supo que la denuncia fue radicada en la Subcomisaría 24° de Villa Mercedes. Cualquier información, se debe comunicar de inmediato al 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.

 

 

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