Buscan a una chica de 22 años en Villa Mercedes
La joven desapareció de su casa el domingo 31 de mayo. Se llama Lucía Bianca Muñoz y la última vez que la vieron tenía puesto un buzo de Stitch.
Una joven de 22 años es buscada en Villa Mercedes luego de irse de su casa el domingo. Se llama Lucía Bianca Muñoz y su familia expuso la solicitud de paradero ante la ausencia.
La Policía informó que Bianca mide 1,55, es de contextura robusta, tez blanca, ojos marrones y cabello largo color marrón oscuro. Cuando se fue de su casa tenía un buzo negro con un dibujo de Stitch, calza negra y botas tipo pantubotas marrones.
No se informaron las circunstancias en que Bianca se fue de su casa, pero se supo que la denuncia fue radicada en la Subcomisaría 24° de Villa Mercedes. Cualquier información, se debe comunicar de inmediato al 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.
Más Noticias