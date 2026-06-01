Caso Magalí Morales: importante marcha y prisión domiciliaria para una de las acusadas

La causa judicial por la muerte de Magalí Morales, ocurrida en la Comisaría de Santa Rosa del Conlara, registró importantes novedades. Se hizo efectiva la prisión domiciliaria para Johanna Torres, una integrante de la fuerza policial que se encontraba detenida en el marco de la investigación.

Instantes de la marcha desarrollada el domingo. Foto: gentileza.



La expectativa se traslada ahora a las próximas horas, lapso en el cual la Justicia deberá dictaminar si se le otorga el mismo beneficio a otra de las uniformadas imputadas, Eugenia Argüello.



En paralelo a los movimientos en los tribunales, el domingo se llevó a cabo una marcha de amplia concurrencia en la localidad. Familiares y amigos de los policías detenidos (de los 4 apuntados) se movilizaron públicamente para exigir que el proceso judicial avance como corresponde y bajo la estricta mirada de la sociedad.

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Imagen de las inmediaciones del Juzgado de Concarán. Foto: gentileza.



Desde este sector de la comunidad se sigue sosteniendo firmemente la afirmación de que se trató de un suicidio. Los manifestantes recordaron que la hipótesis de homicidio quedó totalmente rechazada desde el mes de marzo, momento en que la fiscal del caso lo admitió formalmente durante la lectura de cargos. La tensión y el interés social permanecen en aumento a la espera de las próximas resoluciones técnicas.

Aljaba/Redacción.

