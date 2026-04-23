Caso Magalí Morales: familiares de los policías marcharán para exigir justicia

En un clima de creciente tensión judicial, los allegados de los efectivos policiales procesados por la muerte de Florencia Magalí Morales anunciaron una nueva movilización en Santa Rosa del Conlara.



El reclamo central de esta convocatoria apunta contra la calificación legal de “tortura seguida de muerte”, argumentando que se trata de una acusación desproporcionada que no refleja lo ocurrido en la celda policial durante aquel abril de 2020.



La iniciativa cobró fuerza tras la difusión de un descargo firmado por Valeria Argüello, hermana de una de las agentes implicadas. En el documento, la familia sostiene que los recientes informes de criminalística arrojan luz sobre el hecho, indicando que no existió una acción directa de terceros para provocar el fallecimiento.



Según la postura de los familiares, los policías se enfrentaron a una situación de crisis que no supieron abordar debido a la carencia de capacitación específica en salud mental por parte de la institución.



El cuestionamiento también se extiende hacia el aparato estatal. Para el entorno de los imputados, la fiscalía ha decidido cortar el hilo por lo más delgado, señalando a los agentes que estaban de guardia como responsables de fallas que, aseguran, son de carácter estructural.

"Es más fácil culpar a los últimos eslabones que admitir las falencias del sistema", reza uno de los fragmentos más duros del comunicado emitido.



Esta nueva medida de fuerza busca replicar e incluso superar la convocatoria de la semana pasada, donde cerca de 300 personas se manifestaron de forma pacífica.



La cita para esta segunda marcha está programada para este viernes 24 de abril a las 16:30 horas en la Plaza Pringles, donde se espera que familiares y vecinos vuelvan a pedir una revisión exhaustiva de las imputaciones.

