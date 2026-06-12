Se viene un fin de semana largo de mucho frío y algunas heladas

Junto al fin de semana largo que comienza el viernes 12 de junio llegará un frente de frío que hará bajar las temperaturas hasta el lunes feriado y posibilitará el regreso de las heladas en las zonas más altas de la provincia. Los termómetros comenzarán a marcar las bajas a partir del sábado al mediodía.

El informe especial que envió la Red de Estaciones Meteorológicas indica que la oleada de frío tendrá además fuertes vientos que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y que habrá baja probabilidad de lluvias hasta la madrugada del domingo.

Ante ese panorama, el viernes será el último día en donde habrá buen tiempo e incluso un leve ascenso de la temperatura respecto a las jornadas anteriroes, aunque en el norte de la provincia podría haber vientos moderados y el cielo continuará cubierto.

La mínima será de 6 grados y la máxima rondará los 18.

Esos números bajarán con fuerza el sábado, cuando la mínima prevista sea de 3 grados y la máxima de 13, acompañada de las nubes que se apoderarán del cielo. Además habrá viento del sureste.

El domingo, las temperaturas serán más bajas y se aguarda que haya 0 grados de mínima, lo que provocará heladas y vientos fuertes del sur, que conseguirán cielos despejados.

El feriado del lunes tendrá una mañana fría y una tarde templada, con el cielo parcialmente nublado y una mínima de 2 grados.