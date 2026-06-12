Caso Magalí Morales: familiares de los policías detenidos reclamaron ante Poggi

Familiares de los cuatro policías detenidos por el Caso Magalí Morales mantuvieron un encuentro informal con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, durante su visita oficial a la localidad de Santa Rosa del Conlara. En la reunión, los allegados de los efectivos Heraldo, Marcos, Eugenia y Johana expresaron sus reclamos y preocupaciones sobre el curso de la causa judicial.



Los familiares exigieron al mandatario provincial un proceso limpio, transparente e imparcial basado de forma estricta en las pruebas del expediente judicial. Recordaron que la propia fiscal de la causa reconoció en su momento que se trató de un suicidio sin intervención de terceras personas. Cuestionaron además la continuidad de la prisión preventiva y sostuvieron que la hipótesis de femicidio o tortura nunca tuvo sustento real dentro de las pericias.



El caso se remonta a abril de 2020, cuando Florencia Magalí Morales apareció sin vida en una celda de la Comisaría N° 25 tras ser demorada por violar el aislamiento obligatorio de la pandemia de COVID-19. En el proceso penal actual, los cuatro exefectivos se encuentran imputados bajo cargos graves de tortura seguida de muerte.



Mientras los exjefes policiales continúan en prisión preventiva ordinaria, la Justicia de San Luis otorgó recientemente el beneficio de prisión domiciliaria a una de las imputadas, Johana Torres, por razones familiares. La medida fue firmemente rechazada por los abogados que representan a la familia de la víctima.