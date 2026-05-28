Convocan en Santa Rosa a una nueva marcha en apoyo a los cuatro policías detenidos

Vecinos autoconvocados de Santa Rosa del Conlara, junto a familiares y amigos de la comunidad, lanzaron una convocatoria para una nueva marcha pacífica en apoyo a los cuatro policías detenidos e imputados en la causa que investiga la muerte de Florencia Magalí Morales.



La iniciativa, surgida originalmente desde un centro de fitness de la localidad y respaldada por diversos sectores vecinales, busca brindar contención y visibilizar el fuerte acompañamiento hacia las familias de los uniformados. La manifestación está programada para este domingo 31 de mayo, a las 16:00 horas, en la Plaza Pringles de la localidad.



A pesar de la acusación judicial, en Santa Rosa persiste un marcado apoyo hacia los efectivos. Quienes impulsan la movilización apuntan principalmente contra lo que consideran una contradicción en el accionar de los investigadores judiciales que dictaron las prisiones preventivas.



La Justicia justificó los arrestos bajo el argumento de evitar un presunto entorpecimiento de la causa; sin embargo, el entorno de los acusados especula que si los imputados hubieran querido obstaculizar el proceso, lo habrían hecho a lo largo de los seis años transcurridos desde que se inició el expediente.



“Como familia tenemos miedo, ya no sabemos qué hacer, todo esto sigue avanzando y no hay ni una sola prueba en contra de ellos”, manifestaron allegados a los detenidos, durante la última marcha.



La situación procesal de los imputados cambió sustancialmente en los últimos meses. En marzo pasado, el juez Nicolás Coppola imputó al excomisario Reinaldo Clavero y al exsubcomisario Marcos Ontiveros por los delitos de privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público, torturas seguidas de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ordenando su traslado a la cárcel.



En esa primera instancia, las oficiales Eugenia Argüello y la exagente Victoria Torres habían sido procesadas por delitos menos graves en libertad. No obstante, una audiencia posterior realizada a fines de abril en el Tribunal de Impugnaciones revocó ese beneficio y ordenó también la detención de ambas mujeres.



La causa se originó el 5 de abril de 2020, en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia, cuando Magalí Morales fue alojada en la comisaría de Santa Rosa tras ser demorada en la vía pública. Horas más tarde, la mujer fue hallada ahorcada en el interior de su celda.



Esta nueva convocatoria del domingo replica la fisonomía de la última movilización realizada semanas atrás, la cual contó con decenas de participantes que marcharon durante la tarde y la noche, concluyendo la jornada con la colocación de pancartas y carteles en los ingresos de los tribunales de Concarán.