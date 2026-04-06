Una docente de Santa Rosa del Conlara fue becada para una especialización en España

La educación puntana suma un nuevo hito de relevancia internacional de la mano de la docente Micaela Díaz. Radicada en Santa Rosa del Conlara, la profesional fue distinguida con una beca de la prestigiosa Fundación Carolina para participar de una instancia de formación presencial en la Universidad Complutense de Madrid, en España.



El curso estará centrado en el abordaje de las dificultades infantojuveniles en el aprendizaje, una temática clave para el desarrollo académico actual.



Este reconocimiento no solo destaca la trayectoria individual de Díaz, sino que proyecta un impacto directo en las aulas locales. La posibilidad de que los conocimientos adquiridos en una de las instituciones más importantes de habla hispana sean replicados en la zona representa un beneficio tangible para niños, colegas docentes y estudiantes de toda la provincia.



A pesar del prestigio de la beca, el acceso a esta experiencia internacional requiere de un esfuerzo económico adicional. Si bien la formación está garantizada, la docente debe reunir los fondos necesarios para cubrir los gastos de hospedaje y alimentación durante el tiempo que dure su residencia en el viejo continente.



Por este motivo, se ha puesto en marcha una red de colaboración para que el proyecto pueda concretarse.



Existen diversas vías para apoyar a la docente en este desafío profesional. Una de ellas es la adquisición de su libro titulado “Latido herido, Amor divino”, o bien mediante el encargo de cuadros personalizados. Asimismo, la difusión de la campaña en redes sociales resulta fundamental para alcanzar los objetivos propuestos.



Al respecto, Díaz manifestó en sus redes sociales su profundo agradecimiento por el compromiso y la solidaridad que ya comenzó a mostrar la comunidad ante esta oportunidad única. Según expresó, cada gesto, por pequeño que sea, contribuye a desandar este camino hacia la especialización.



Aquellas personas interesadas en colaborar o solicitar más información sobre su obra pueden comunicarse a través de WhatsApp al número 2664931234. También se encuentran disponibles los detalles de la campaña en su perfil de Instagram, @mica.diazval.

Redes sociales Micaela Díaz/Aljaba 360/Redacción.