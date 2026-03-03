  • Nuestras redes
Miércoles 04 de Marzo de 2026

Miércoles 04 de Marzo de 2026

Ajuste

Cierre inminente del Correo Argentino en Santa Rosa del Conlara

La medida estaría ligada a un proceso de reestructuración nacional que afecta a cientos de sucursales. Vecinos solicitaron la intervención del Gobernador para no quedar "borrados del mapa".

Por redacción
| Hace 8 horas
Según medios locales, este jueves es el último día de atención. Foto: Alberto Díaz.

Santa Rosa del Conlara enfrenta la pérdida de un servicio esencial. En las últimas horas se conoció el cierre de la sucursal del Correo Argentino, una decisión que se enmarca en un proceso de reestructuración general en todo el país. De acuerdo a medios locales, este jueves será su último día de atención.

 


El funcionamiento de la oficina ya presentaba complicaciones desde el año pasado, cuando se habían recortado los días operativos. Según trascendió, el personal local debía trasladarse frecuentemente para cubrir la demanda en Villa de Merlo, lo que provocaba cierres intermitentes durante la semana.

 


La noticia provocó una profunda indignación entre los habitantes, quienes califican la decisión como un acto de "abandono" hacia el pueblo y sus fuentes de trabajo. El cierre no solo implica la pérdida de puestos laborales, sino que deja a los vecinos y a las áreas rurales circundantes sin un punto clave para la recepción y el transporte de correspondencia y paquetería en plena era de la comunicación.

 


El plan de ajuste de la entidad nacional ha puesto el foco especialmente en pueblos, áreas pequeñas y espacios rurales, lo que en Santa Rosa se percibe como una medida que los deja virtualmente fuera de la logística federal.

 


Ante la gravedad de la situación, la comunidad busca alternativas para frenar el cese de actividades. Según informó el medio Aljaba 360, durante una reciente visita del Gobernador a la localidad, un grupo de tres vecinos se acercó para solicitar su intervención directa.

 


El pedido formal busca que el mandatario interceda ante los organismos nacionales o las autoridades correspondientes para evitar que la sucursal cierre sus puertas definitivamente y garantizar que Santa Rosa del Conlara no pierda este servicio histórico y necesario.
 

 

