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Santa Rosa del Conlara

Caso Magalí Morales: bocinazo y reclamo de justicia por los policías detenidos

Vecinos realizaron una concurrida manifestación en respaldo a los cuatro efectivos detenidos. Aseguran que son inocentes y exigen su libertad absoluta.

Por redacción
| Hace 1 hora
Imágenes del bocinazo. Foto: redes sociales Georgina Mascotena.

En Santa Rosa del Conlara, un sector importante de la comunidad se movilizó recientemente en un bocinazo para exigir justicia y la liberación absoluta de los cuatro policías detenidos por la muerte de Magalí Morales, ocurrida en abril de 2020 en la Comisaría local.

 


El reclamo estuvo centrado en la situación del subcomisario Heraldo Reynaldo Clavero, los oficiales Marcos Ontiveros y Victoria Johana Paola Torres, y la sargento ayudante María Eugenia Argüello. 

 


Los manifestantes sostienen firmemente la hipótesis del suicidio y recuerdan que la acusación de homicidio fue descartada formalmente por la fiscal en el mes de marzo durante la lectura de cargos.

 


Los vecinos remarcaron que la prisión domiciliaria no es justicia. Georgina Mascotena, una vecina autoconvocada, expresó en redes sociales: "Que estén en su casa es un paso, pero el proceso sigue y la injusticia contra los cuatro continúa. No vamos a descansar hasta que estén en libertad absoluta y se reconozca la verdad".

 


Ante la pérdida del sustento económico principal —como en el caso de Marcos Ontiveros—, la comunidad ha organizado una rifa solidaria para solventar los gastos de la familia, afirmando que "detrás de esta injusticia hay una familia que necesita ayuda".
 

 

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