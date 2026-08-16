El susto de una puntana en el fin de semana más movido de Granada

Una segunda noche consecutiva de sismo se vivió en Granada capital y su área Metropolitana. Tras una tarde del sábado 15 de agosto tranquila, en la madrugada del domingo hubo otro movimiento de 4,8 que se sumó a los 18 que se anotaron el fin de semana, aunque la mayoría de baja intensidad, apenas perceptibles para la población.

Sin víctimas fatales pero con mucho susto, los granadinos duermen con un ojo abierto a raíz de la amenaza natural. Entre ellos está Evangelina Estrada, una puntana que hace cinco años vive en el área metropolitana, muy cerca de donde fue el epicentro del terremoto más fuerte, registrado el viernes a la tarde de Argentina.

“Se sintió muy intenso porque fue superficial, sin nada de profundidad”, dijo la joven a El Diario de la República. Añadió que parte del paisaje tras el temblor se compone de muchos daños en viviendas y en edificaciones antiguas.

“El problema es que en Granada hay muchos edificios antiguos y muchos pisos que se han agrietado. Algunas iglesias permanecerán cerradas hasta nuevo aviso porque hubo daños también”, explicó Estrada, quien contó que en la Iglesia de Santa María de la Aurora se cayó parte de la cornisa. La imagen recorrió el mundo.

Durante todo el fin de semana la zona quedó perimetrada y cerrada. “Fue intenso el terremoto, pero afortunadamente quedó en un susto”, señaló la puntana, quien sostuvo además que durante el movimiento se cortó la electricidad, aunque regresó rápidamente.

Las réplicas –agregó- se sintieron durante toda la noche. Evangelina sin embargo, señaló que está bien de salud, aunque el susto fue grande.