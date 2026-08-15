“Nos vamos a dar el gusto de volver, vamos a ganar las próximas elecciones”

Mística, militancia y compromiso social. Así se trazó el encuentro, que vuelve a emanar el perfume de la esperanza en un San Luis que hace tiempo viene golpeado por la tristeza del hambre, el desempleo, la inseguridad y la apatía total. En una jornada marcada por la esperanza compartida junto a sus oyentes y militantes, el exgobernador y presidente del Partido Justicialista de San Luis brindó un fuerte mensaje político con la mirada puesta en el escenario electoral que se avecina.

Alberto Rodríguez Saá compartió un encuentro con la militancia. Habló de la provincia con la pasión y la claridad que lo caracteriza. Foto: gentileza.

Durante la reunión, Alberto Rodríguez Saá convocó a una reorganización interna del partido con eje en la apertura y la contención social. No se habló de candidaturas. El dirigente hizo especial hincapié en la necesidad de superar los sectarismos y transformar al PJ en un espacio inclusivo de puertas abiertas para todas las agrupaciones y sectores sociales, enfatizando que todos están invitados a sumarse y participar activamente en este proyecto colectivo.

El planteo tuvo un fuerte anclaje en la historia puntana, recordando que en gestiones anteriores la provincia supo estar entre las mejor ubicadas a nivel nacional en sus estándares de desarrollo. Sin embargo, se señaló que la administración actual llevó a San Luis a registrar los peores índices de su historia reciente, con una devaluación salarial que afectó drásticamente a sectores clave como la policía, la salud y la docencia, dejando a gran parte de los trabajadores del Estado por debajo de la línea de pobreza.

Amplia convocatoria en el PJ. Foto: gentileza.

Frente a este panorama, Rodríguez Saá asumió un compromiso directo: afirmó que, de retomar el gobierno, los salarios de los empleados públicos recuperarán su poder adquisitivo y se reconstruirá el tejido social en solo cinco meses para devolverle la dignidad al trabajador y reactivar la economía local.

Finalmente, con un rotundo mensaje de fe y confianza en que "las próximas elecciones las vamos a ganar", cerró la jornada convocando a la militancia bajo la premisa de que "en la próxima hay que votar bien" y citando a un nuevo encuentro militante para el próximo 4 de septiembre en la misma sede.