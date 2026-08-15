“Nos vamos a dar el gusto de volver, vamos a ganar las próximas elecciones”
El exgobernador y presidente del PJ puntano encabezó un encuentro con la militancia, donde abordó la necesidad de recuperar los salarios públicos y reconstruir el tejido social.
Mística, militancia y compromiso social. Así se trazó el encuentro, que vuelve a emanar el perfume de la esperanza en un San Luis que hace tiempo viene golpeado por la tristeza del hambre, el desempleo, la inseguridad y la apatía total. En una jornada marcada por la esperanza compartida junto a sus oyentes y militantes, el exgobernador y presidente del Partido Justicialista de San Luis brindó un fuerte mensaje político con la mirada puesta en el escenario electoral que se avecina.
Durante la reunión, Alberto Rodríguez Saá convocó a una reorganización interna del partido con eje en la apertura y la contención social. No se habló de candidaturas. El dirigente hizo especial hincapié en la necesidad de superar los sectarismos y transformar al PJ en un espacio inclusivo de puertas abiertas para todas las agrupaciones y sectores sociales, enfatizando que todos están invitados a sumarse y participar activamente en este proyecto colectivo.
El planteo tuvo un fuerte anclaje en la historia puntana, recordando que en gestiones anteriores la provincia supo estar entre las mejor ubicadas a nivel nacional en sus estándares de desarrollo. Sin embargo, se señaló que la administración actual llevó a San Luis a registrar los peores índices de su historia reciente, con una devaluación salarial que afectó drásticamente a sectores clave como la policía, la salud y la docencia, dejando a gran parte de los trabajadores del Estado por debajo de la línea de pobreza.
Frente a este panorama, Rodríguez Saá asumió un compromiso directo: afirmó que, de retomar el gobierno, los salarios de los empleados públicos recuperarán su poder adquisitivo y se reconstruirá el tejido social en solo cinco meses para devolverle la dignidad al trabajador y reactivar la economía local.
Finalmente, con un rotundo mensaje de fe y confianza en que "las próximas elecciones las vamos a ganar", cerró la jornada convocando a la militancia bajo la premisa de que "en la próxima hay que votar bien" y citando a un nuevo encuentro militante para el próximo 4 de septiembre en la misma sede.
Más Noticias