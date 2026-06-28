“Más del 80% de los empleados públicos están endeudados con las tarjetas de créditos”

El exgobernador puntano se refirió a la desvalorización de los salarios estatales y desafió a que la actual administración le conteste: “Me retracto si lo que digo no es cierto, más del 80% de los empleados públicos están endeudados con las tarjetas de crédito”

El presidente del Partido Justicialista expresó que “si el gobernador (Poggi”) leyera la Constitución, los derechos de los ciudadanos de San Luis y, sino quiere leer la de San Luis, que lea la de Córdoba, va a haber los fines del Estado que son los mismos: velar por la salud, por el trabajo, por la educación y por los salarios”.

“Para eso es gobernador –añadió-, para que la gente tenga trabajo, mejor bienestar, salud y educación”.

Seguidamente puntualizó que “la economía debe ser caliente, el dinero debe circular rápido, la gente tiene que consumir, tener poder para consumir y poder con su salario para ahorrar. Entonces, cuando viene una situación difícil, la familia tiene la previsión”.