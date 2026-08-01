El PJ de puntano convocó al Congreso Provincial para el 22 de agosto

El Consejo Provincial del Partido Justicialista de San Luis, en un plenario junto a la Mesa Directiva del Congreso Provincial conducido por el presidente del partido, Alberto Rodríguez Saá, resolvió formalmente convocar al Congreso Provincial partidario para el próximo sábado 22 de agosto de 2026.

La cita marcará el punto de partida formal en la estructuración política e institucional del peronismo puntano de cara al proceso electoral de 2027. El anuncio ha generado una enorme expectativa en la militancia y en las diversas organizaciones que integran el espacio, donde el fervor ya se palpita en cada departamento y unidad básica.

De acuerdo con lo informado por la conducción, la convocatoria será formalizada en los próximos días conforme a los plazos y mecanismos previstos por la Carta Orgánica. El objetivo central del plenario de congresales será definir las herramientas de participación y consolidar la propuesta política que presentará el Justicialismo para disputar la totalidad de los cargos electivos que se pongan en juego en el territorio provincial en 2027.

Desde el partido remarcaron que el proceso busca fortalecer el compromiso democrático, la organización interna y la construcción colectiva en representación de la comunidad puntana.