“Bazla, el ministro de la transparencia, el más corrupto de la humanidad”

“Esto no se vio nunca en la Argentina ni en ningún país”, expresó sorprendido el exgobernador Alberto Rodríguez Saá al explayarse sobre el bochornoso caso del robo de dos mil hectáreas de maíz valuadas en dos millones de dólares del establecimiento “El Caburé”.

Entre principales implicados hay colaboradores directos del gobernador Claudio Poggi y un integrante del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Endeiza.



“Ricardo André Bazla era el ministro de la transparencia, ministro contra la corrupción, ministro investigador, fiscal de la moral y de los funcionarios del pueblo de San Luis” y, ahora está procesado por la misteriosa desaparición de la cosecha.

El presidente del PJ puntano puntualizó que en medio de la bochornosa situación “están manipulando el Poder Judicial para que no vaya´preso él y todos los otros”.



“Nunca se vio en la historia de la Argentina y de ningún país, que el ministro de la transparencia sea el más corrupto de la humanidad. Pero esto no se vio nunca”, remarcó.