Alberto Rodríguez Saá: "En cuatro o cinco meses se puede reconstruir San Luis"

Alberto Rodríguez Saá destacó a la puntanidad como un escudo ante los efectos de la globalización.

Sin vueltas, con ideas, planificación, creatividad, pasión, mística y la mirada puesta en la puntanidad, en un diálogo concedido a Eugenia Catalfamo para la Fundación Luminar, el presidente del Partido Justicialista de San Luis y exgobernador, Alberto Rodríguez Saá, lanzó duras críticas hacia la administración de Claudio Poggi y aseguró de manera tajante que revertir el actual retroceso institucional y social es posible en el corto plazo: “En cuatro o cinco meses se puede reconstruir San Luis”, afirmó.



Trazó un diagnóstico severo sobre la realidad provincial, contrastando el presente con el modelo que se sostuvo desde el retorno de la democracia. “Del 83 a la fecha, salvo un período de dos años o tres, hubo siempre pleno empleo; ahora no hay pleno empleo. Hay salarios bajos, hay hambre y situaciones muy complicadas”, enumeró y vinculó el impacto local con las políticas nacionales de Javier Milei, a quien acusó de “no tener plan” y de dañar fuertemente el tejido de las pequeñas y medianas empresas.



Según el exmandatario, la provincia sufre las consecuencias de una gestión actual caracterizada por "una fobia a todo lo que sea San Luis y lo puntano". En ese sentido, apuntó directamente contra el gobernador: "Si le pregunto '¿qué hiciste?', me va a mirar, va a bajar los ojos y me va a decir 'nada'".



Para ejemplificar el deterioro, señaló el abandono de la infraestructura pública y describió "autopistas llenas de baches y con focos apagados", además de denunciar escándalos éticos que involucran a funcionarios del Ejecutivo y del Superior Tribunal de Justicia.

Frente a este escenario, Rodríguez Saá planteó tres claves fundamentales para proyectar el futuro de la provincia:



Superar la mediocridad: Instó tanto al pueblo de San Luis como a la propia dirigencia del peronismo a "salir de la chiquita" y "pensar en grande", exigiendo dejar atrás un gobierno al que definió "sin pensamiento".



Reconstrucción inmediata: Propuso reactivar la obra pública, la salud, la educación y los salarios en un período máximo de entre 4 y 6 meses. "Tiene que ser muy breve y rápido, no una promesa que nunca llega", subrayóy recordó cómo se reactivó la provincia en su última gestión con proyectos como La Pedrera.



Gobernar con la Agenda 2030: Sostuvo que el norte del crecimiento debe alinearse con los objetivos de las Naciones Unidas en materia de aparatología médica y actualización del sistema educativo, incorporando debates urgentes como el mundo digital, la robótica y la revolución científico-tecnológica.



Finalmente, el líder justicialista alertó sobre la pérdida de competitividad de la provincia en el plano nacional. Advirtió que, tras haber sido borrada del mapa por la actual conducción, San Luis corre el riesgo de sufrir un éxodo poblacional.



"Si no avanzamos rápido, la gente se empezará a ir, y eso representa un enorme retroceso", concluyó, llamando a recuperar la "puntanidad" como el gran escudo ante los efectos negativos de la globalización.

