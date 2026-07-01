Una triste y dura realidad que se ve en la calle y en la seguridad

Atraso, pobreza y marginación. Estas son algunas de las consecuencias de la caótica situación socioeconómica que golpea a la provincia, que en el día a día se ve en las calles de todo San Luis y que arrastra a miles de familias que no tienen para comer y mucho menos les alcanza para comprar medicamentos.



El exgobernador y presidente del Partido Justicialista de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, reflexionó sobre este doloroso presente:

“Cuando la gente está desesperada y no tiene que comer o el médico le dice a un padre que su hijo está enfermo, le hace una receta y no tiene plata para comprar en la farmacia, ¿qué crees que va a hacer esa persona? ¿qué crees que humanamente va a hacer esa persona si el Estado no contiene?", se preguntó el dirigente.

Y continuó: "¿Qué pensás que va a hacer un padre o una madre que le dan una receta y no puede comprarle el remedio a su hijo? ¿Qué querés que haga..? Hay que pensar, ponerse en el lugar del otro”.