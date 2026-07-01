  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Jueves 02 de Julio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Jueves 02 de Julio de 2026

EN VIVO

Los dolores de los puntanos

Una triste y dura realidad que se ve en la calle y en la seguridad

El exgobernador hizo un análisis sobre la situación de la provincia y la imposibilidad de las familias puntanas de cubrir todas sus necesidades. Mirá el video.

Por redacción
| Hace 12 horas

Atraso, pobreza y marginación. Estas son algunas de las consecuencias de la caótica situación socioeconómica que golpea a la provincia, que en el día a día se ve en las calles de todo San Luis y que arrastra a miles de familias que no tienen para comer y mucho menos les alcanza para comprar medicamentos.  

 


El exgobernador y presidente del Partido Justicialista de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, reflexionó sobre este doloroso presente: 
“Cuando la gente está desesperada y no tiene que comer o el médico le dice a un padre que su hijo está enfermo, le hace una receta y no tiene plata para comprar en la farmacia, ¿qué crees que va a hacer esa persona? ¿qué crees que humanamente va a hacer esa persona si el Estado no contiene?", se preguntó el dirigente.

 

 

Y continuó: "¿Qué pensás que va a hacer un padre o una madre que le dan una receta y no puede comprarle el remedio a su hijo? ¿Qué querés que haga..? Hay que pensar, ponerse en el lugar del otro”.

 

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo