Tragedia vial: murió un chico que iba en una moto

Luego de pasar cuatro días internado, un joven de 19 años murió por las heridas que le causó el choque que protagonizó con su moto y un auto en la esquina de Villa Elena y Paso de la Patria, en San Luis. Leonardo Torres, quien iba de acompañante en el rodado menor, no resistió los golpes y falleció.

El joven era un fanático de las motos, lo que quedó evidenciado en la despedida que un grupo de motoqueros le hizo en el Cementerio del Rosario, donde se reunieron cientos de rodados para darle un ruidoso último adiós. Al rugido de motores se sumaron los bocinazos.

Los amigos de Leonardo recordaron que al chico le encantaba el ruido de los motores y consideraron que esa era la forma más adecuada para acompañarlo en el final.

Leonardo se accidentó el lunes 10 de agosto al mediodía cuando el vehículo en el que iba, conducido por una joven de 18 años, chocó contra un FIAT Uno por causas que se tratan de establecer. El rodado en el que la viajaba la víctima es una Honda GLH 150cc que circulaba por Paso de la Patria hacia el oeste.



La conductora y Torres fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” en muy preocupante estado de salud.



