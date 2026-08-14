Los chicos y la fábrica de chocolate

Infancias y dulzura, chocolate y juegos, sonrisas y sabores. La segunda edición del “Chocolatón” promete todo eso y más en una fecha especial en la que emprendedores gastronómicos y dulceros de ley harán probar y probarán las delicias.

Una feria donde el chocolate es el protagonista central, al que se adicionará este año la oportunidad de celebrar el Día de las Infancias, es la propuesta del domingo a la tarde en Comuna, el predio del sur de la ciudad. “El espíritu de la celebración será con los más chicos”, dijo Santiago Tognelli, uno de los organizadores.

Cinco cafeterías de la ciudad y diez stands de dulces con el chocolate como base se instalarán durante toda la tarde para animar un domingo en familia y preferiado. A eso se sumarán otros atractivos como inflables para que juegen los nenes y nenas, cocinas participativas en donde los chicos podrán hacer sus propios postres, un DJ y hasta un campeonato de FIFA Geek con 100 mil pesos en premios.

“Pensamos el encuentro para que sea para toda la familia. Este año los puestos serán más y habrá más variedad”, afirmó Santiago, quien dijo que las puertas se abrirán a las 14 y se estima que la reunión terminará cuando se ponga el sol. Las entradas están con muchas promociones en comunatickets.

La fecha original del “Chocolatón” es los inicios de julio, para hacerla coincidir con la semana de la Dulzura, pero este año para esa fecha hubo una fuerte ola de frío que obligó a los organizadores a posponerla. La coincidencia con el Día de las Infancias le agregó un dulce extra a la nueva edición.