Jueves con una agenda de espectáculos variada y necesaria

JUEVES 13

Al cielo

La médium Noelia Pace inaugura su gira por San Luis en el teatro del Molino Fénix, donde tratará de dar los tips suficientes para elaborar un duelo sano. A partir de las 21.

Para bailar

El ballet “El Facón” presenta su gala “Así bailamos”, un espectáculo en donde demostrará las virtudes y los talentos de su excepcional grupo de bailarines. A partir de las 21 en la sala Hugo del Carril.

Vamos a la playa

Los jueves infaltables de Los playeros se prolongan en la mitad de agosto y continúan con todo el año completo. El nuevo encuentro será a partir de las 2 de la mañana en Malú.





Música y tierra

El acompañamiento musical a una noche llena de arte en Cactus restó tiene a Trinidad Noceda al micrófono con su caja y sus coplas. Además, poesía abierta y una muestra de cuadros por el mes de la Pachamama.







VIERNES 14

Ver para creer

“Magia de cerca” es el nuevo espectáculo de Leo Funes, uno de los artistas más inquietos del año en la provincia que sumará una nueva presentación en el Teatro Estudio Arte, de calle 9 de julio, a partir de las 20.

Sierra en el canto

Trovador incansable, poeta de la sierra, músico de vivencia propia, “Puchi” García presenta “Solo ser”, una versión solista y despojada de su disco “Ser” que sorprendió a los puntanos el año pasado. A partir de las 22 en “La papelería”, de calle pedernera casi Lafinur.

Del más allá

La segunda jornada de la gira de “Mediumnidad”, el espectáculo de Noelia Pace se realizará en el Cine Teatro San Luis a partir de 21:30, con la posibilidad de comunicarse con los seres queridos que están en el más allá.





El viento musical

“Pampero”, guitarrista y cantautor puntano, será el atractivo musical de “La ferroviaria”, la vinería del Puente Blanco.Tocará nuevamente para un público acostumbrado a una propuesta especial.

Con navajas

Siempre dispuestos, “Cuatro monos” le pone rock nacional a la noche de All right, el bar de la avenida Illía que nunca duerme. Gratis a partir de las 22:30.

Negra es mi alma

Una nueva función de “Piedra libre”, la obra de teatro negro realizado en San Francisco del Monte de Oro se presentará en el centro cultural de la localidad a partir de las 20.

La flor de la amistad

La segunda edición de la peña “A una rosa” se llevará a cabo en A los amigos, la cantina de Potrero de los Funes que tendrá a “Reflejos”, Nahuel Romero, el Dúo Arrieta Pizarro y “La seña”, entre otros atractivos de una noche inolvidable.

Grupos enchufados

“Géiser”, “50 amperes” y “No tan verdes” conforman la grilla de un festival de música fuerte que se realizará a partir de las 22 en el Boliche Don Miranda de Villa Mercedes.

Solo en el bar

Siempre activo en Villa Mercedes, Javier “Popo” Losa presenta un show íntimo en Mandala, el espacio de calle Tucumán que vuelve a recibir al solista de la ciudad para continuar con su política cultural.

Del oro vengo bajando

De San Francisco del Monte de Oro hace su debut en San Luis, “La zapera”, una banda de rock que ya tiene muchos recitales en su haber y que empieza un nuevo recorrido con su concierto de Casa Mollo, a partir de las 22:30.





Motor, alma y sangre

“Sin causa”, la histórica banda que hace tributo a “La renga”,tiene una nueva presentación en Atípico, el bar de la calle Mitre que a partir de las 22 abrirá sus puertas a los covers que hacen bailar en una pata.







SÁBADO 15

La voz se hace sentir

Soui uno presenta “Nos encontramos en el pogo”, su nuevo espectáculo lleno de rap, hip hop y rock que hace que sus componentes no se resistan a bailar y a mover la cabeza. En Comuna con Mayra H y Teka como apertura.





Vino para tres

César Blanco y su banda, verdaderos exponentes y defensores de la música de Gustavo, presentan su espectáculo “Universo Cerati”. Será en La ferroviaria a partir de las 22 con entradas a 5 mil pesos.

Tipos de dulce

La segunda jornada de la Fiesta de la Dulzura en Merlo tiene a Los Tipitos como cierre de una grilla que suma a Mariel Cioffi, Gualicho y Bramidos. La música empieza a las 20 en el predio de Carlos Gardel y Ruta 1.

Amigos y amigas

Con la participación especial de Verónica Corvalán como invitada, la noche de “Sin saldo” en All right tendrá mucho folclore y mucha simpatía. Empieza a las 22:30 con la carta especial del bar.

Chistes de baño

Nico de Tracy vuelve a San Luis con un nuevo espectáculo llamado “Purga” en el que el monólogo, los chistes y la ácida visión del autor se conjugan para hacer reír a su seguidores. A partir de las 22 en la sala Berta Vidal de Battini del centro cultural Puente Blanco.

De aquí para allá

El coro de la ULP, “La marea”, dirigido para Alejandro Moretti, tiene una nueva presentación en el Cine Teatro San Luis y las canciones estarán nuevamente en el centro de la escena. A partir de las 21, una banda coral que va y viene por todos los géneros.

Tanto antojo

La gira federal de Jorge Araujo llamada “30 años de canciones” llega al boliche Don Miranda de Villa Mercedes para que la batería, la guitarra, la voz y toda las creaciones del músico se conjuguen en un solo lugar. A partir de las 22.

Abrazo en el teatro

El grupo de teatro “Catarsis” de Villa Mercedes presenta su nueva obra “El reencuentro” escrita por Simón Vasta, dirigida por Luis Prieri e interpretado por un grupo de actores villamercedinos que a partir de las 21 harán su función estreno, muy esperada; en la sala del Molino Fénix.

Dulce agosto

El reggae de “Senescencia” se asentará en el escenario de Casa Mollo en calle Rivadavia para que los sonidos dulces y alegres vuelvan a sonar en un espacio que siempre tiene lugar para la música.

Va y viene

Uno de los shows más importantes del fin de semana que parte agosto será el que “Dale q va” dará en Roma multiespacio, el amplio salón del sur de la ciudad que recibe nuevamente a la música bailable. A partir de las 23.







DOMINGO 16

Humor preferiado

La sala Jorge Laffue del hotel Amerian de Villa Mercedes despide la gira de “Purga” en San Luis. El espectáculo del standapero Nicolás de Tracy intentará hacer reír a los mercedinos a partir de las 22.

Acordeón a full

El mega acordeonazo tomará con fuerza en Roma multiespacio para que el domingo preferido siga a puro aire diversión. La “Bo q bon” que encabeza una noche con mucho por disfrutar.

Confesiones de invierno

Los clásicos del Gran Charly García se reúnen en RadioCharly, la banda puntana que tributa bicolor y que presentará su propuesta a partir de las 22 en All Right, el bar de la avenida.





No lo sé, Ric

Ric Niels trae su ritmo y sus bandejas para que el baile sea uno de los atractivos de la noche del domingo en Comuna. Una propuesta imperdible.

Liberar a Colombia

La fiesta “Bakana” y sanmartiniana tiene a “La parcera” como atractivo principal de un baile que se le dará en honor a la independencia en Casa Beta, a partir de las 22 con Pablito Suena y Agus Villegas en la previa.

Yo también bailo

El cierre de la Fiesta de la Dulzura tendrá a Nico Galleguillo como número central de una grilla que incluye a Nahuel Romero y “Herencia chamamecera”, entre otros. Buena música a partir de las 18 en el predio de Ruta 1 y Carlos Gardel.