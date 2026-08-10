Humor de clase media para combatir el domingo a la noche

Una buena forma de combatir el domingo invernal es el teatro. Y si la propuesta es humorística hasta sirve para enfrentar el tedio de la tarde-noche, el momento crítico de la semana fría.

En ese lapso, Pablo Molinari llegó a San Luis para mostrar “Demasiado”, su show de stand up estrenado hace un año y ya probado en casi todo el país, lo que genera en el comediante una confianza que facilita notablemente su tarea.

Activo en las redes sociales, el standapero eligió como primeros temas del monólogo algunos relacionados con la tecnología. Dijo que prefiere Waze por sobre Google Maps y que mucha gente vio alterada su salud cuando Whatsapp permitió escuchar los audios acelerados en 1.5.

“Demasiado” tiene todos los elementos clásicos del stand up comprimidos en poco más de una hora. Esa elección ubica a Pablo muy cerca del público en cuanto al trato, siempre amable, casi amistoso.

Una forma de conexión que encontró Molinari con los espectadores es la ubicación de uno y otros en la desafortunada y cada vez más acortada clase media. Bolsas Ziploc reutilizables, sillas en la habitación, reality shows y home office son algunos puntos comunes entre humorista y sus seguidores.

Los actos escolares también funcionaron como elemento de relación, gracias a una definición muy certera del humorista: “Son lugares donde nadie quiere estar”, estimó e incluyó en su sentencia a padres, alumnos y docentes.

Sobre el final del espectáculo Pablo reconoció que buena parte del éxito de su propuesta depende de la reacción del público. A diferencia de otros cómicos que requieren la intervención de la gente con preguntas a veces incómodas, la función del domingo fue más bien interrumpida por abundantes acotaciones de la platea que divirtieron al humorista y, lejos de molestarlo, aportaron al espectáculo.

Dos anécdotas finales sobre el regalo de su madre del Kamasutra a poco de fallecer y un viaje a Canadá que no terminó tan bien le dieron forma a una charla de amigos que sirvió de juntada para combatir el frío y pasar el fin del fin de semana con algunas sonrisas.