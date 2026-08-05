"Arlecchino" y Jota 404, el hip hop que se fusiona y crece

En un garage de una casa, “Arlecchino” y Jota 404 tocaron su primera canción hace ya varios años como parte de “Mansa llama”, una banda que formaron en las aulas de su escuela. Ahora, los dos hip hoperos se preparan para una serie de presentaciones en la que celebrarán la música, la amistad y la persistencia.

La primera de esas exposiciones será el viernes en Comuna como previa al show de “Caliope family”, la banda que traerá su bagaje musical a la provincia. “Estamos sumamente agradecidos con ellos, los escuchamos en los inicios y ahora compartir escenarios es tremendo”, dijo Arlecchino, quien señaló además que las presentaciones en conjunto seguirán el domingo 9 en Mendoza.

El cantante lleva varios años en la escena musical de la provincia con una tenacidad envidiable y la ayuda de varios colegas. “Hay muchos artistas –dijo en una charla con El Diario de la República- que fueron fundamentales para el crecimiento que tenemos hoy. Hay gente que día a día trabaja para mantener esa llama encendida, a pesar de tanta adversidad para con la cultura”.

El músico adjudicó al mal momento económico las dificultades del “crecimiento cultural”, pero señaló que “las ganas de salir adelante” es lo que facilita su tarea. "Sabemos que vamos perdidos pero que no estamos solos ni solas" , explicó el joven nacido en Morón pero radicado en el barrio Amppya y que toca la guitarra, el bajo y la trompeta. "Arlecchino" es su propio proyecto, al que le dedica casi todas sus horas libres, sea para componer una canción, para pensar en un video y hasta leer “con el propósito de profundizar en la música”.

En ese camino, la banda que armó con su amigo planea visitar algunas provincias en donde todavía no tocó y continuar con la presentación de su disco, editado en noviembre del año pasado y compuesto por diez canciones.

La dupla de Arlecchino y Jota 404 tiene varios formatos posibles para el vivo. Pueden tocar solos, con un cuarteto o, como más les gusta, con una banda compuesta por percusión, batería, bajo, guitarra, teclados y saxos, al que suman a un sonidista y a un iluminador. “Logramos armar un equipo completo donde nos sentimos muy contentos y cómodos”, agregó el cantante.

La génesis de la dupla se encontró en la escuela secundaria y emociona a “Arlecchino” el hecho de seguir en el proyecto con quienes considera sus hermanos, la familia elegida, un grupo que el viernes mostrará su fusión de hip hop con funk, hardcore, rock y otros géneros en un show que considera “muy volátil” y en el que recorrerán todas sus canciones.