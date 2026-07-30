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15°SAN LUIS - Jueves 30 de Julio de 2026

EN VIVO

El humor de Campa, el rock de Manigot y la alegría de "Los playeros"

Entre el final de julio y el inicio de agosto, los espectáculos se acumulan en una agenda con mucho para escuchar y algunas recomendaciones especiales. 

Por redacción
| Hace 2 horas

JUEVES 30

 

 

Chistes e historias

 

Humorista de estilo particular, standapero creador de personajes y de contenidos, Ezequiel Campa vuelve a San Luis con su nuevo show “Dije un chiste”, que presentará a partir de las 21:30 en el auditorio Mauricio López.

 

 

Una noche más

 

No hay jueves en el que “Los playeros” no adopten la alegría de su música en formato baile. La banda que cumple 50 años espera su público en Malú para otra noche a pura diversión.

 

 

Dos en la bandeja

 

Frejo y Lucho Ené comparten bandeja y diversión en Casa Mollo para una nueva noche de electrónica y baile desenfrenado. A partir de las 22:30.

 

 

La canción que faltaba

 

A poco de separarse de “Ella es tan cargosa” “Rulo” Manigot, el líder de la banda pop, llega a Villa Mercedes para tocar junto a Santi Gonella y Pablo Vecchio en el boliche Don Miranda a partir de las 21:30.

 

 

Alegría y rezos

 

Para celebrar sus 25 años con la música, JL, un cantante de cuarteto cristiano llega al Centro cultural Puente Blanco con un show en donde el baile y la alabanza estarán en la misma proporción. A partir de las 22.

 

 

Acordados en la música

 

“Brote” y “Los delirios del mariscal” organizan una noche de música llena de sorpresas y buena onda, que tiene el nombre de “En acorde”. En la primera edición, Flavio González, Andrés Konoba y Diego Naranjo son los invitados a una reunión en donde volará el espíritu musical. Comienza a las 21:30.

 




 

VIERNES 31

 

 

Verte reír

 

El romance eterno entre NTVG y San Luis tiene un nuevo encuentro romántico en Roma multiespacio. Los uruguayos regresan a la provincia con su nuevo disco “Florece en el caos”.

 

 

Una hermosa dotación vital

 

Por segunda vez en San Luis y por primera vez tras la muerte del “Indio” Solari, “Superlógico”, una de las bandas tributo a “Los redondos” más persistentes del país tocará en Comuna un repaso por toda la discografía de ricota. Imperdible

 

 

Tango perfecto 

 

Los talentos innegables del Ensamble mayor de tango de la ULP y el guitarrista mercedino Carlos García se reúnen en All right para una velada musical delicada, exquisita y de buen gusto. A partir de las 22:30 en el bar de la avenida Illía.

 

 

Gato y folclore

 

El nuevo encuentro que el casino Golden del centro de San Luis tiene para sus allegados es una peña folclórica para bailarines que en este caso contará con la presencia de “Los Barroso”, Enzo “Hueso” Flores y de un concurso para elegir a la mejor pareja de gato cuyano.

 


 

Dos para el rock

 

Además de una excelente comida para disfrutar entre amigos, Casa Mollo tiene para ofrecer una noche de rock con Willy Opio por un lado y “Bonus track” por el otro. Ambos tocan a partir de las 22 con entrada gratuita.

 

 

Un trío completo 

 

Oscar Suárez, Ariel Suárez y Miguel Dana componen “Latidos del folclore”, un trío a piano saxo y voz que mostrará clásicos de la música de raíz en “La ferroviaria” a partir de las 22:30.

 

 

¿De qué están hechos los sueños?

 

Antes de emprender una gira por Córdoba, “Alfilo multiorkesta” brindará una última función de “Sueños”, su muy recomendable espectáculo en la Sala Amigxs de Merlo. A partir de las 21:00 con entradas a 10 mil pesos.

 



 

SÁBADO 1

 

 

Aria sin olvido

 

“San Luis lírica” invita a el “Aria inolvidable”, un muy recomendado concierto de música de cámara que se realizará en la sala Hugo del carril a partir de las 21:30, con entradas a 8 mil pesos.

 

 

Hoy cantas por mi

 

La sala Berta Vidal de Battini recibirá al nuevo tributo de “Los Iracundos”, un homenaje puntano que se llena de clásicos de todos los tiempos. A partir de las 21:30.

 

 

Nueve años de música

 

Para festejar su noveno aniversario, la Orquesta Escuela de San Luis se unirá a un concierto en el que mostrará su crecimiento y la valoración que tiene por la música. A partir de las 18 en La nave cultural de calle Centenario con entrada gratuita.

 

 

Cena y canción

 

“A boxes”, un restó de Potrero de los Funes presenta en su escenario a “Los del Roarca”, una banda bien puntana que seguirá mostrando sus clásicos. A partir de las 22:30.

 

 

El tío te hace bailar

 

Para comenzar agosto con todo el brillo, Luis Soloa, Facu y Fer Sosa se calzan los trajes y las canciones para hacer bailar a cientos de puntanos en Roma multiespacio. Otra noche imperdible del tío más famoso de San Luis.

 

 

El mundo y el análisis

 

Con la dirección de Adriana Bazzano el TIM presenta un nuevo estreno en su prestigiosa carrera teatral. Se trata de “Pavada de mundo”, una obra de Francisco Ananía que tendrá su debut a las 22 en la sala del grupo en Villa Mercedes.

 

 

Para ver y para moverse

 

“Vamo viendo swing” sumó una presentación más en All right a partir de las 22 con entradas gratuita y un invitado de lujo para sus melodías desencadenadas. El trompetista puntano radicado en Buenos Aires Daniel Mayor aportará lo suyo a la sonoridad de la banda.

 

 

Cantante argentina

 

Margarita Dávila presenta en “La ferroviaria” un repertorio folclórico que incluye canciones desde Los Andes hasta la Patagonia. Una buena manera de homenajear a la música nacional, a partir de las 22 horas.

 


 

La reinvención de Vorsotto

 

Nueva formación, nuevo formato, nuevas canciones, Vorsotto regresa con toda la escena del rock local en un show que dará en Casa Beta a partir de las 22. Una banda que se reinventa de manera constante.

 

 

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