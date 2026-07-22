Adrián Bustos, cantor de pueblo

El despertar en las mañanas de Beazley fueron para Adrián Bustos una fuente de inspiración y un camino para su vida adulta. Sucedían al alba, en el campo de su abuela, con su tío despertándolo para que vaya a abrir las tranqueras y los corrales y seguían en la escuela, ubicada a una cuadra, con sus amigos. Y con la guitarra, el instrumento que aprendió a tocar a los 9 años.

Observar y aprender con músicos históricos de su pueblo como Vicente Flores y Pedro “El Bisleño” Palacios lo llevaron a perfeccionarse en una carrera que, a los 33 años, ya tiene varios momentos importantes. Uno más llegará el viernes, cuando presente su show “Legado eterno” en la sala Berta Vidal de Battini, a partir de las 21.

Según el mismo autor adelantó, el concierto tendrá dos ejes. Por un lado, repasar su historia, las canciones que lo marcaron, la infancia, el paisaje, el campo, el amor maternal, las amistades y sus orígenes; y por otro presentar material nuevo, que incluye algunas canciones propias.

“Trato de contar la nostalgia que uno siente cuando se va de su pueblo y desea volver. Mis canciones hablan de dónde vengo. Me gusta cantarle a quién he sido y a quién me gustaría ser, describir el lugar, el paisaje, no solo de mi pueblo, sino de la provincia, aunque mi sueño es que todos sepan de dónde vengo”, sostuvo el cantante en una charla con El Diario de la República.

Es por eso que en el repertorio tiene temas dedicados a Beazley y a su madre, quien falleció hace cuatro meses. A ellas se sumará “Mi pueblo ferroviario”, el clásico de Palacios que se convirtió en un himo para la localidad, y un enganchado de valses que marcaron la vida de Adrián desde que los escuchaba en el patio de su casa.

Bustos dijo que el encuentro del viernes tiene el objetivo de mostrar su vida en la música. “Ya no tengo a mis viejos, tengo a mis hermanas y quiero, a través de un concierto, dar un agradecimiento”, señaló el artista que heredó de su padre su profesión y de su madre el impulso para ser cantante y bailarín de folclore.

Con el tiempo, Adrián encontró en el género melódico otro punto de apoyo para sus canciones. “Creo que la música no es un solo género y hay que fusionar ritmos”, opinó el músico, orgulloso de ser parte de su lugar, “un pueblo muy chico, donde nos conocemos todos”.

“La mayoría de los que hemos nacido en pueblos del interior hemos sido pobres, sin muchas posibilidades. Por eso tuvimos que venir a la ciudad para progresar. Los bisleños tenemos ese espíritu de campo y es lo que trato de invocar cuando canto”, dijo el autor, quien trata de regresar a su pueblo cada tanto, más ahora que visita a su madre en el cementerio.

En el recital del viernes habrá una puesta en escena de bailarines y músicos invitados, entre los que destacó a Rodrigo Bravo y a Enzo “El Hueso” Flores. Su banda está integrada por Gustavo Bustos en teclados, Nestor Leonte en el bajo, Juan Carlos Pellegrini en la batería y el guitarrista Nahuel Bustos.

El método que Adrián tiene para componer es ”encontrar la inspiración del momento” y trasladar sus ideas al papel, al celular o la computadora para después mejorarlo. El guitarrista se consideró “un poco vago” para hacer ese trabajo y recordó que algunas canciones le llevaron varios años de espera. “Para mi es imposible hacer una canción en un día”.