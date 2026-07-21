Una banda a la que no podrán romperle la ilusión

Son momentos de crecimiento y expansión para “Semilla solar”, un muy particular grupo musical de San Francisco del Monte de Oro que nació el año pasado y que en 2026 ve concretarse algunos objetivos, como la grabación de un disco que dentro de poco comenzará sus registros en La Casa de la Música de Villa Mercedes.

Nueve temas propios que navegan en el rock fusión conforman el repertorio del sexteto que tiene algunos rituales inamovibles como los ensayos de los lunes y el apuro por tocar cada vez que pueden para mostrar su arte. “Disfrutamos mucho de tocar y sentimos que al público también le llega lo que hacemos”, dijo Analía Moreyra, cantante y semilla de “Semilla solar”.

La música y compositora comenzó su carrera solista hace ya varios años y en una ocasión fue invitada a tocar en un programa de streaming que se hacía en La Casa de la música. “Me pidieron que lleve mi propia banda, pero el problema es que no la tenía”, recordó con gracia la artista que tuvo como primer impulso llamar a Martina Guerra para los coros, Matías Medina en el bajo y Vito Krenz en la guitarra para que la acompañen.

Pese a que la grabación en el programa no se concretó, la base del grupo y del cambio de vida musical para todos los integrantes ya estaba en marcha. Al poco tiempo se sumó el baterista Julius Roldán, a quien Analía conocía de algunas jam sessions organizadas en San Francisco, y la formación terminó de acoplarse con Mauro Viegas en el teclado.

“La banda es una locura hermosa”, describió Moreyra, quien reconoció el cambio que significó para ella pasar de cantar sola con la guitarra criolla a compartir la música “con gente que aporta su mirada, su sonido y su forma de interpretar”. Eso hace –considera la cantante- que las canciones crezcan y se transformen.

La oportunidad más cercana de escuchar a “Semilla...” en vivo será el viernes 24 de julio en el Centro Cultural de San Francisco, donde se celebrará un concierto que incluye a varios grupos de la zona bautizado “Julio en banda”. “Ser Monte”, “La zapera”, “Julius Kimusic” y Agus Cavia son algunos de los integrantes de la grilla.

“Es muy lindo –dijo Analía- ver cómo cada cancion encuentra una forma distinta gracias al aporte de toda la banda. La combinación de seis musicos, cada uno con su personalidad, genera un sonido poco habitual, con mucha identidad”. Además, la cantante destacó la responsabilidad y el compromiso de sus compañeros para llevar adelante el proyecto.