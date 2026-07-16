El director de "Batman" y "Oppenheimer" se mete con Homero

Reproducida varias veces en el cine, la historia de Odiseo y la guerra de Troya es una de las más repetidas del universo. Para reafirmar esa idea y el interés del público en enterarse de la mitololgía ahora Christopher Nolan se pone detrás de la cámara y muestra la que, para muchos, es su mejor película.

El responsable de "El origen", "Interestelar", "Batman, el caballero de la noche" y "Oppenheimer", entre otras, contó ahora su versión del clásico de Homero con una tecnología completamente a su favor y un elenco impresionante que tiene a Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Charlize Theron, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y John Leguizamo.

La película se estrenará este jueves 16 de julio en las salas de Cinemacenter y Cines Fénix y representa el regreso de Nolan luego de ganar su primer Oscar por" Oppenheimer". Será la única novedad en la cartelera puntana.

La archiconocida historia es la del viaje de diez años que hizo Odiseo para regresar a Ítaca y reunirse con su familia cuando finalizó la guerra de Troya. Durante la extensa travesía en la que debe lidiar con imposiciones de los dioses y criaturas mitológicas, en el reino griego su esposa Penélope y su hijo Telémaco buscan desestimar la larga lista de pretendientes que quieren desposar a la reina y ocupar el trono.