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Tras la eliminación

El cobarde cachetazo de Bellingham al “Colo” Barco

El futbolista inglés protagonizó un inesperado cruce con Valentín “Colo” Barco una vez finalizado el partido. Las imágenes muestran el golpe, aunque no está claro qué originó la reacción del jugador de Inglaterra.

Por redacción
| Hace 2 horas

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una escena que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y generó todo tipo de especulaciones.

 

Una vez finalizado el encuentro ante Inglaterra, las cámaras captaron un momento en el que Jude Bellingham le propinó un cachetazo a Valentín "Colo" Barco, en un episodio cuyo origen todavía no está claro.

 

Las imágenes muestran al mediocampista inglés acercándose a Barco y, en un breve intercambio, lanzando un golpe con la mano que impacta sobre el lateral argentino.

 

El episodio ocurrió cuando el partido ya había terminado y los futbolistas comenzaban a retirarse del campo de juego.

 

Lo que llamó la atención es que Barco no había participado del encuentro, por lo que el motivo del enojo de Bellingham es, por ahora, una incógnita.

 

 

No se conoce qué provocó el incidente

En los videos que circulan en redes sociales no se aprecia con claridad si el exjugador de Boca le dijo algo al futbolista inglés antes de la reacción.

 

Hasta el momento, tampoco trascendieron imágenes o declaraciones que permitan explicar qué desencadenó el cruce entre ambos jugadores.

 

Por esa razón, el episodio quedó envuelto en especulaciones y dio lugar a múltiples interpretaciones entre los usuarios en las redes sociales.

 

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