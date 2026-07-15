Cruzaba la ruta 20 y murió atropellado por una moto

Un hombre que cruzaba la ruta provincial 20 en Juana Koslay murió atropellado por una moto de alta cilindrada que circulaba por la arteria, frente al supermercado Aiello, a metros de la entrada al Ave Fénix.

El accidente ocurrió en la mañana del miércoles cuando un hombre cuya identidad no fue proporcionada aún por la Policía intentó cruzar la ruta y fue embestido por la moto. Tampoco se difundió el nombre de quien conducía el rodado.

Lo curioso es que el accidente sucedió a la altura del semáforo que está en el ingreso a la sucursal del supermercado Aiello en Juana Koslay.