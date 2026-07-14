Crecen los robos de motos y se expande el mapa del delito en la provincia

De un lado, una moto recientemente robada en Villa Mercedes. Del otro, la motocicleta que hurtaron días atrás a Wanda Milagros Godoy (se la habían regalado para sus 15 años).

La sensación de que existen "zonas liberadas" en San Luis cobra fuerza con cada nuevo hecho delictivo. Frente a un Ministerio de Seguridad que parece sumido en la impericia y directivas policiales estériles, las víctimas se ven obligadas a visibilizar sus casos en plataformas digitales para intentar recuperar lo propio.



Para el Gobierno provincial, la realidad local parece transcurrir en un oasis artificial, enterándose de la alarmante situación a través de los medios y no por un abordaje territorial genuino.



El robo de cada día



El caso más reciente tuvo como escenario Villa Mercedes. La vecina, Milagros Guadalupe Romero, utilizó un grupo de Facebook para alertar a la comunidad: "Moto recién robada del estacionamiento frente a la Mariano Moreno", publicó, exponiendo una vez más cómo los ciudadanos deben actuar de enlaces de seguridad ante la falta de respuestas oficiales.



El dolor de perder un recuerdo familiar en La Punta



Este hecho se suma a una preocupante seguidilla de sustracciones. Pocos días atrás, en el barrio 900 Viviendas de La Punta, delincuentes aprovecharon un descuido para ingresar al domicilio de Wanda Milagros Godoy.



Del lugar se llevaron una motocicleta Corven 110 cc, un significativo regalo que su padre le había hecho al cumplir sus 15 años. Se sospecha que los autores del hecho conocían los movimientos de la casa, ya que sustrajeron el llavero a través de una ventana.



Trabajadores en la mira: el caso de la terminal EDIRO



En la capital puntana, la impunidad con la que operan las bandas quedó registrada por cámaras de videovigilancia. Débora Cenizo, empleada de un local gastronómico cercano a la terminal EDIRO, sufrió el robo de su Zanella RX 150 casi nueva a manos de un trío delictivo (dos hombres y una mujer).



Aunque días después el vehículo fue hallado totalmente desguazado y con la numeración limada, el daño económico y laboral ya estaba hecho. Casi en paralelo, otra moto fue sustraída bajo modalidades similares en el barrio El Lince.



Ni los depósitos judiciales están a salvo



La audacia de la delincuencia organizada no tiene límites territoriales ni institucionales. En Santa Rosa del Conlara, un grupo integrado por un adulto y cuatro menores ingresó en dos oportunidades a un predio judicial para robar motocicletas y autopartes que estaban bajo supuesta custodia policial, evidenciando la falta de controles incluso en los sectores de resguardo oficial.



El esfuerzo de los estudiantes, destruido en minutos



La ola delictiva golpea con dureza a los sectores más vulnerables. Un caso que indignó se registró el mes pasado, en la avenida Juan Gilberto Funes, de San Luis, cuando delincuentes abrieron el portón de una cochera para llevarse una Motomel Serie 2 negra.



El vehículo pertenecía a Darío, un estudiante que la había adquirido apenas dos semanas antes utilizando los ahorros de sus estampillas escolares, un esfuerzo que se esfumó ante la desprotección imperante en la provincia.

