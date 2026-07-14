Dos detenidos tras un disturbio con tiros, agresiones y una persecución policial

Un incidente familiar que incluyó disparos con un arma de fuego y persecución policial, se registró en la ciudad de Juana Koslay y concluyó con la detención de

un joven de 21 años y un hombre de 32 años que ahora están a disposición de la justicia.

La información oficial indica que, este lunes, efectivos de la Comisaría Seccional 5° y del Comando Radioeléctrico fueron alertados sobre un conflicto en calle Pedro Velazco.

Al arribar, los policías observaron un automóvil Fiat 128 con ocupantes que emprendieron la fuga en dirección hacia Avenida del Viento Chorrillero, lo que derivó en una persecución. Cuando fueron interceptados, los ocupantes descendieron del vehículo e intentaron escapar a pie en distintas direcciones. En ese contexto, los uniformados lograron aprehender a dos de ellos en distintos sectores: un joven de 21 años y un hombre de 32 años.

Antes de ser arrestado, el individuo de 32 años se descartó de un revólver calibre 32. Además, el joven de 21 años presentaba una herida de arma blanca en una pierna.

Posteriormente, una mujer de 26 años y su pareja, un hombre de 31 años, denunciaron que el conflicto se habría originado cuando el padre de la hija de la denunciante (el sujeto aprehendido de 32 años) se presentó en el domicilio para retirar a la menor.

Luego del cruce de palabras, el hombre se retiró y, según la denuncia, regresó acompañado por otras personas, quienes habrían efectuado disparos y agredido físicamente a la pareja de la mujer, provocándole diversas lesiones.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y secuestrar los elementos de interés para la investigación.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción N.º 6, que ordenó la detención de los dos involucrados acusados de lesiones y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.