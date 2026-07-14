Le tuvieron que poner seguridad privada a una víctima de violencia de género

Una mamá y su hija menor de edad viven, desde el 2020, una pesadilla por una seguidilla de hechos de extrema violencia cuyos autores han sido denunciados ante la justicia. El principal agresor es el ex de la mujer que “ha cometido todo tipo de vejámenes y tiene intenciones de matarla”, informó con preocupación el abogado Esteban Bustos.

Ante la escalada de hechos de violencia y el miedo que tienen madre e hija, es que ahora en la casa que tienen en Naschel (Departamento Chacabuco) le colocaron seguridad privada a la espera de que la justicia disponga algún tipo de medidas contra el atacante y su grupo de amigos. “Han violentado todas las medidas restrictivas que le impusieron y lamentablemente hemos tenido que llegar a este extremo”, apuntó Fuentes.

“Es un caso indignante e insólito”, calificó el letrado quien precisó que las agresiones se vienen registrando desde el 2020 cuando “lo denunció por violencia y todo tipo de vejámenes”.

No obstante, las disposiciones de no acercamiento que debía respetar, en el 2024 la volvió a atacar. “Le pegó y la arrastró de los pelos por toda la casa” y en el 2026, “el infierno no cesó” lo que motivaron tres o cuatro presentaciones judiciales por lo que le sucede tanto a ella como a su hija.

El episodio que rebalso el vaso fue cuando el agresor y sus amigos, entraron por la fuerza a la vivienda. “Barretearon la puerta, estaban dispuestos a todo y con intención de matar. La golpearon, la torturaron y las dejaron en la calle”, indicó el abogado, aclarando que todo está documentado como las lesiones que sufrió la mamá.

Por una disposición judicial, ella y su hija pudieron volver a su vivienda, pero los hechos de persecución no han cesado. Por ello, pese a las recorridas que hace una patrulla policial, le pusieron seguridad privada todo el día y esperan que se tomen medidas urgentes contra los agresores. “No hay imputación y por ende no hay detenidos”, reprochó Fuentes en declaraciones a Radio Cadena Popular.