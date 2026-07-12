Salió a festejar a la Selección y le robaron una moto: el regalo de 15 años de su padre

La delincuencia está al acecho y aprovechan cualquier descuido o situación. A Wanda Milagros Godoy que reside en la ciudad de La Punta la despojaron de algo mucho valor, fundamentalmente emotivo.

Este domingo, a la madrugada, cuando fue a sumarse a los festejos por la victoria y clasificación de la Selección Argentina, le robaron de su casa en el barrio “900 Viviendas” una motocicleta Corven 110 cc que su padre le obsequió cuando cumplió 15 años.

“Está hermosa, siempre la mantuve bien y me acompañó en muchos momentos”, señaló la chica que con su mamá reside en la manzana 2. “Después del partido –relató- fuimos hasta la rotonda del Mundial ’78 y cuando estábamos ahí una mujer le pidió a mi mamá que la lleve hasta la ciudad de San Luis y al regresar me dejó en casa, mientras que ella siguió trabajando de Uber. Cuando volvió, cerca de las 05:30, me dio la triste noticia de que me habían robado la moto”.

De las tres motos que había en el interior de la vivienda, se llevaron solo la del regalo de 15 de Wanda Milagros Godoy. Sospechan que el o los delincuentes son de la zona y que conocen bien los movimientos de la familia, “porque se tomaron el trabajo de abrir una ventana y desde ahí sacar el llavero con las llaves de las motos”, apuntó.

Al parecer la única moto que pudieron hacer arrancar fue la Corven 110 cc modelo 2017 patente A010GLP.

De esta manera, Wanda Milagros Godoy se sumó a la cadena de víctimas de hechos de esta naturaleza. Los otros recientes hechos damnificaron a una trabajadora gastronómica de la zona de la terminal de ómnibus EDIRO (le sustrajeron un Zanella RX que apareció desguazada) y una Honda que “desapareció” de un comercio del barrio El Lince, en la zona sur de San Luis.

Como las otras personas afectadas por la inseguridad, apeló a las redes sociales para pedir la colaboración de la comunidad a los fines de que la ayuden a recuperar “el regalo de 15” que le hizo su padre. Piden que llamen o envíen datos al 3547572728.