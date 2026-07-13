"Sara", la película de San Luis que fue invitada a dos festivales en la India

El itinerario de “Sara”, una de las películas puntanas que más reconocimiento cosechó en los últimos años, sigue con éxito e invitaciones a festivales de todo el mundo. Ahora, la película producida por la Fundación Sol de noche que profundiza en una historia sucedida durante la dictadura militar fue invitada a representar a la Argentina en dos festivales de cine de la India

El Ahmedabad International Film Festival y el Bodhak International Short Film Festival de Nueva Delhi serán las próximas visitas internacionales del filme dirigido por Fernando Saad y basado en la obra teatral de Aurora Garro.El año pasado, la película participó en encuentros en Egipto y Manchester.

El jurado de selección del Ahmedabad International Film Festival destacó de manera especial la "narración y creatividad en la puesta en escena de Sara". El certamen se llevará a cabo del 29 de septiembre al 2 de octubre en la una histórica ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que contiene el festival que ya lleva varias ediciones.

Como si fuera poco, “Sara” también participará del encuentro de cortos que se desarrolla en la capital india, Nueva Delhi y que todavía no tiene estipuladas las fechas proyección.

La noticia de ambas selecciones llenó de gratificación a la producción puntana que “posiciona al cine de San Luis en el mapa audiovisual de vanguardia”.

“Sara” es una película que se rodó en dos etapas –con sus consecuentes estrenos- y que actualmente está en la posproducción de la tercera para la que comenzó una campaña en la que busca apoyo económico para la finalización del proyecto.

Está previsto que la versión completa de la historia se estrene el 15 de noviembre en San Luis y unas semanas antes en Buenos Aires, por lo que los interesados en colaborar con la propuesta pueden hacerlo en linktr.ee/proyectosara.