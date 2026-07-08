Dolores dulces y encuentros con ángeles varios

A poco de cumplirse un mes de la muerte de Carlos “Indio” Solari sus huestes tienen en la memoria muchas imágenes de la fenomenal despedida popular. Y los puntanos recordarán aquel recital memorable de “La yugular”, organizado de apuro al día siguiente del fallecimiento, en el que la banda local hizo el homenaje de siempre pero con otro nivel de emoción.

Todavía entre los miembros del grupo están las sensaciones latentes. “Habernos juntado esa noche a despedirlo fue algo mágico y contribuyó a que el dolor se disperse en toda esa masa de personas que estábamos compartiendo el mismo sentimiento”, recordó Sebastián Palma, saxofonista del grupo que tocó aquellla con un nudo en la garganta y otras manifestaciones en su cuerpo. “Lloramos con un ojo y con el otro sonreímos”.

La continuidad de los tributos tendrá una nueva reunión el jueves 9 de julio en Roma Multiespacio, donde “La Yugular” juntará fuerzas con “Porco Rex”, una banda de Buenos Aires que tocará por segunda vez en la provincia. Dos bandas que quieren seguir en la divulgación del arte de Solari.

El encuentro del feriado patrio tendrá tendrá divisiones muy claras en cuanto a lo musical pero una unidad férrea sobre lo espiritual. Los puntanos harán sus clásicos redondos, “Porco Rex” mostrará los temas de “Los fundamentalistas del aire acondicionado” y durante las pausas y al final de la noche Danny Cayuman aportará su musicalización.

Más allá de la emoción que de por sí significa tocar en vivo para recordar a Solari, “La Yugular” sumará una razón sentimental extra en la noche del jueves. El cantante del grupo, Fernando “Chino” Panelo, dejará la ciudad por un tiempo por cuestiones laborales y es probable que sea el último concierto del año de la formación.

La apertura de puertas será a las 22:30 y las entradas se pueden comprar por www.entradalibre.com.ar o al 2665254773.