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Agenda de vacaciones: Musicales, homenajes, bailes y la espera del día patrio

El receso escolar se vive a pleno con espectáculos para toda la familia.

Por redacción
| Hace 3 horas

MIÉRCOLES 8

 

 

Visible a los ojos

 

Majo Pérez Rossi y Pablo Flores Torres presentan una obra a pura emoción. “El Principito, un musical esencial” se presentará en la sala Hugo del Carril en una función muy especial a partir de las 18.

 

 

Una familia de circo

 

La nueva temporada del Circo Von Pérez estará durante todas las vacaciones de invierno en el Parque Recreativo de Merlo. Alegría, malabarismo y personajes varios se instalan en la carpa con función a las 16 horas.

 

 

Ámbar vuelve

 

Presentado como un show de danzas infantiles, “La bitácora musical de Ámbar” es una historia llena de amor y canciones que se presentará a partir de las 18 en la sala  Berta Vidal de Battini. La protagonizan Matías Blanco, Cristel Majonka y Martina Molina.

 

 

Nena de invierno

 

Luego de hacer homenajes a Los Enanitos Verdes y a otros grupos de singular carrera, Rox Cruceño emprende una tarea más difícil: llevar a su estilo las canciones de María Becerra. El espectáculo se estrenará a las 19 en Cine teatro San Luis.

 


 

Música independiente

 

Andar banda, El Trébol mercedino y la 100 guitarras mercedinas son algunos de los números que participaron de la vigilia a la espera del 9 de julio en el Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Mercedes. Una fecha donde el frío se combatirá con calor patrio. Empieza a las 20.

 

 

A ganar

 

Siempre dispuestos a mostrar un poco de rock, siempre dispuestos a ganar, “Nada que perder” vuelve a All right para hacer canciones que todos conocemos. A partir de las 22:30 con entrada gratis.

 

 

Dos gigantes

 

Una cumbre de música bailable se vive en Roma multiespacio en el pre feriado del miércoles. Banda XXI y Los playeros juegan su patriada musical y esperan una multitud para que baile sin parar.

 

 

Dos a la patria

 

A la espera del Día de la Independencia, Norte libre y Reflejos comparten escenario en Comuna y hacen que su comunidad esté siempre presente. Comienza a las 22

 

 

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