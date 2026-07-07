El desafío de preparar dos musicales en simultáneo

Dos clásicos del arte universal toman forma en San Luis gracias a una compañía dedicada al teatro musical que suma obras y experiencias. Encabezados por la inquieta María José Pérez Rossi, los actores y actrices comparten dos piezas que se estrenarán con apenas dos días de diferencia y esperan acaparar al público de vacaciones.

Para los más chicos, la productora Mylu trabajó durante meses con una adaptación de El Principito, la obra de Antoine de Saint Exupery, llevado al musical, con canciones originales que se estrenará el miércoles 8 de julio a las 18 en la sala Hugo del Carril. En tanto que para el público adulto llegará “La jaula de la locas”, otro reconocido espectáculo de eficiencia comprobada, que subirá a escena en la misma sala pero el viernes 10 a las 21:30

La decisión de llevar a la cartelera puntana esas dos obras tiene una explicación por parte de la directora. “Siempre busco historias que trasciendan el tiempo y que tengan algo importante para contar. Estas son creaciones que, desde lugares muy diferentes, hablan del amor, la libertad, la identidad y la importancia de ser uno mismo. Son valores que me interesan llevar al escenario”, dijo la cantante.

Pérez Rossi fue la encargada de adaptar la historia infantil en un show que tituló “El Principito, un musical esencial”. “El gran desafío fue trasladar al lenguaje del teatro musical una obra profundamente poética sin perder su esencia”, agregó la artista, quien tuvo el primer contacto con la novela cuando era una niña pero supo resignificarlo en otras etapas de su vida.

En cambio, en la pieza que se estrenará el viernes, el trabajo de adaptación recayó sobre Agustín Aballay quien protagonizó la obra hace unos años en una temporada en Córdoba. El también director del estreno es un músico con mucho recorrido en la provincia que pasó por "Matilda, el musical" y tuvo una participación en "La voz argentina", y trató de confeccionar una versión que conserve el espíritu de la comedia, pero con una puesta renovada y pensada para el público local, que cuenta con la asistencia de Adriana Durigutti.

El trabajo más intenso fue el que el grupo debió hacer para la obra infantil, ya que la composición de las canciones fue todo un desafío, sobre todo porque la intención fue que “la música tuviera identidad propia y acompañara el recorrido emocional de cada personaje”.

Fue allí cuando la productora recurrió a Pablo Flores Torres, un reconocido compositor que trabajó anteriormente con María José. La dupla pudo llevar adelante un trabajo colaborativo, descripto como “de mucho intercambio y búsqueda”.

El elenco llega a los estrenos invernales de 2026 luego de un largo recorrido que incluyó obras todavías recordadas por el público como “El Musical de Alicia en el País de las Maravillas”, “Peter Pan y Wendy, el Musical de Nunca Jamás”, “Sueños de colores” y “El musical de la Fábrica de Chocolate”, todas producciones muy coloridas que armaron el estilo de la agrupación.

“Todos esos shows –sostuvo Pérez Rossi- nos enseñaron que el público valora profundamente los espectáculos hechos con profesionalismo y con el corazón”. La autora consideró que esas experiencias fueron fundamentales para estos nuevos proyectos.

La presentación de “La jaula de la locas” tendrá un hecho poco frecuente en la carrera artística de la cantante y actriz, ya que, a excepción de sus notables espectáculos tangueros, no suele dedicarse al público adulto, inclinada como está a los infantiles. María José explicó que tomó el desafío porque “me gusta salir de mi zona de confort y tenía muchas ganas de volver a una propuesta así porque creo que el teatro musical también tiene historias muy potentes para contar desde el humor y la emoción”.

Uno de los grandes retos que tuvieron los actores en la preparación de los estrenos fue el de trabajar en dos obras tan distintas al mismo tiempo. Pérez Rossi calificó al proceso como enriquecedor y responsable de que los actores tuvieran que cambiar permanentemente de registro creativo.

Tras el estreno del miércoles 8 y del viernes 10, los musicales tendrán una segunda presentación el jueves 16 de julio, en el mismo horario y en la misma sala. Mas adelante, la intención es presentarla en otras localidades de la provincia. “Creemos que son producciones que tienen mucho recorrido por delante, sobre en momentos en que la cultura en general enfrenta tiempos difíciles”.