Mercedes Morán revive y escribe su infancia en Concarán

El segmento de cuentos que reflejan la infancia de Mercedes Morán en “Madre mía”, el debut literario de la prestigiosa actriz, tienen como marco Concarán, la localidad puntana donde la artista pasó sus primeros siete años de vida. El libro editado por Planeta tuvo muy buena repercusión en un público que admira el trabajo actoral de la intérprete y que se permitió conocer su costado narrativo.

Los relatos del libro están ordenados por orden cronológico, desde la infancia de Mercedes hasta la actualidad, con la figura férrea de su madre -maestra rural y directora de la escuela donde Morán hizo sus primeros estudios- como eje.

En una entrevista exclusiva con Cooltura, Mercedes dijo tener recuerdos “muy fuertes” de San Luis, ya que la mudanza a Buenos Aires “marcó un gran cambio en esa etapa de mi vida”. Cuando Morán se instaló en la capital con sus padres, no quedaron parientes en Concarán, pero no obstante la actriz regresó en varias oportunidades para acompañar a su padre, que nunca rompió los lazos con la gente del pueblo.

"Los vínculos con las madres siempre son complejos y a la vez fundacionales”.

De hecho, luego de unos años, algunos miembros de la familia de Mercedes regresaron a la localidad del Valle del Conlara y “a través de ellos sigo al tanto y alimento mi recuerdo de ese lugar tan querido”, dijo la actriz.

La protagonista de “Betibú”, “Elena sabe” y “El reino”, vivió en Concarán su primera infancia, aunque su lugar formal de nacimiento fue Villa Dolores, en Córdoba porque su madre fue hasta esa ciudad para dar a luz. Esa puja le da una visión especial a la artista: “Ser cordobesa y haber pasado mis años iniciales en San Luis y tener familia en ambas provincias, me hace sentir un poco de las dos”, sostuvo.

Aunque su carrera profesional no la trajo en muchas ocasiones a la provincia, Mercedes recordó que fue parte hace ya algunos años del elenco de “Próxima salida”, una de las primeras películas que se filmaron con la Ley de Cine puntana. Ahora, dijo, está a la espera del estreno de una serie que rodó en Buenos Aires, con dirección del gran director chileno Pablo Larraín sobre cuentos de Mariana Enríquez .

Morán concibió “Madre mía” en seis meses en los que se propuso metodológicamente escribir de lunes a viernes tres horas continuas. “En general, por mi carácter, me ayuda establecer una rutina y no dejar librado el trabajo a la inspiración”, dijo la puntana que se sintió “muy cómoda” con los relatos.

La idea del libro surgió de la propia editorial luego del unipersonal “Ay amor divino”, que Mercedes estrenó en Buenos Aires con textos propios que mencionaban los distintos tipos de cariños que la habían atravesado en su vida. Enumeró en la pieza el amor a Dios, a su pueblo, a su país y a su familia, con especial énfasis en el prodigado a su madre, “un momento importante del monólogo”.

Para que el trabajo fuera más ágil, Planeta le ofreció que su hija, la escritora Manuela Martínez, hija también de Oscar Martínez y autora del muy recomendable “El último hombre perfecto, sea su editora. Morán cree que la tarea de Manuela por su profesión y por ser testigo privilegiada de su historia “fue trascendental en mi escritura”.

“Fue una experiencia preciosa y enriquecedora y de algún modo corroboro de manera literal un concepto que se desprende del libro cuando hablo de la maternidad y cómo los hijos se convierten en nuestros mejores maestros”, reseñó la actriz, ávida lectora que en estos momentos está enfrascada en la lectura de “Las amigas”, la novela de Aurora Venturini.

Otra persona fundamental en la repercusión del libro fue la escritora Claudia Piñeiro, autora de muchas de las historias que Mercedes protagonizó tanto en cine como en televisión o plataformas de streaming. De hecho, la narradora presentó “Madre mía” en la Feria del Libro, antes de que Morán firmara ejemplares y recibiera muchos comentarios sobre la buena compañía que resultó la historia. “Eso me sirvió para confirmar que los vínculos con las madres siempre son complejos y a la vez fundacionales”.