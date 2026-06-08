Axel: "Soy de los que creen que siempre se sale adelante"

El trágico accidente que el 2 de noviembre de 2011 tiñó de negro a toda la provincia por la muerte de seis alumnas y dos docentes del colegio Santa María también tuvo un efecto solidario en Axel, el popular cantante ahora radicado en Córdoba. Martina, una de las sobrinas del compositor que vive en San Luis, asistía a ese colegio y fue el motor para que el autor de “Celebra la vida” visitara en la escuela a las compañeras de las nenas fallecidas.

A quince años del inolvidable episodio, Axel, artista sensible y comprometido, recuerda todavía con emoción aquel momento y sostuvo que uno de los objetivos de su carrera es estar atento y solidario con lo que sucede a su alrededor, sobre todo para aquellos que necesitan una mano o una palabra de aliento. O una canción.

“En aquel caso me conectó la cercanía de mi sobrina, pero considero que los artistas debemos estar siempre cerca de la gente”, resumió el cantante que el 10 de septiembre estará nuevamente en San Luis para presentar su tour “Así vivir” en el Cine Teatro.

“Desde que tengo uso de razón que escucho que vivimos en crisis pero yo siempre elegí una postura optimista".

Hace más de tres décadas que Axel tiene parientes en la provincia y la visita más allá de su labor profesional. “La última vez que fui fue al casamiento de una prima, en 2025”, agregó el autor, quien desde que está radicado en Traslasierra cruza con frecuencia a Merlo, “un lugar ideal para desconectar”, le dijo a Cooltura en una entrevista exclusiva.

El show que dará en la provincia será el segundo de su gira, por lo que espera que tanto él como la banda estén atentos a todos los detalles del concierto, cuyas entradas ya están a la venta con una modalidad ideal para las fanáticas y los fanáticos. Hay un número reducido de tickets para el meet and greet que permitirá ser parte de la prueba de sonido, sacarse fotos exclusivas y charlar con el cantante un rato antes del concierto.

“El show genera muchas emociones, hace que tengamos mariposas en la panza. Vamos a tocar las canciones nuevas, porque es un espectáculo totalmente renovado, pero también los clásicos, por supuesto”, adelantó el artista.

Desde sus inicios, Axel envía a su público mensajes cargados de optimismo y fe, aún en momentos oscuros como los que vivió en una reciente depresión, tal cual lo manifiesta en la canción “El motivo”, que abre su disco más reciente. “Es un tema muy especial –señaló- porque relata un estado de tristeza del que pude salir, porque siempre, aún en ese pozo ciego, me visualicé luminoso. Soy de los que cree que siempre se sale adelante”.

Ante una situación crítica en lo personal, el cantante se para frente a una noticia buena y mala, que en el fondo es la misma: todo es temporal. “Cuando estamos bien hay que tener conciencia de que no va a ser para siempre y por eso mismo hay que disfrutar de esos momentos; y cuando estamos mal, cuando las cosas no salen como lo queremos, tampoco hay que volverse loco y pensar qué actitud tomamos frente a eso, cómo lo revertimos”, enseñó el artista.

En suma, hacerse cargo es, para Axel, un ejercicio que hay que hacer todos los días para resumir y analizar qué se aprendió y para que sirvieron los hechos que se llevaron adelante.

A las situaciones personales hay que sumarles también el contexto general, que en el país siempre es especial, sobre todo para alguien como el cantante que viene de una familia con madre y hermana docentes, un sector especialmente golpeado en el Argentina y que para el autor es una “asignatura pendiente que hay que resolver”.

“Desde que tengo uso de razón que escucho que vivimos en crisis pero yo siempre elegí una postura optimista, con la idea de que si quiero obtener un resultado diferente, no se puede hacer lo mismo de siempre”, aclaró el cantante quien tiene como otra filosofía de vida el mirar siempre para adelante, pese a que “como todos, hay momentos en que estoy muy mal”.

Parte de la cercanía de Axel con su público se dio por las redes sociales, el espacio que permitió que todo se sepa de manera más directa. Para el autor, eso acercó a las personas a ser “más verdaderas” y a entender los procesos “a veces muy duros” que hay que atravesar. Pero en una demostración más de su visión positiva de la vida, el cantante cree que esos obstáculos terminan por fortalecer a las personas y hacerlas más capaces de resolver los inconvenientes.

A partir de la pandemia, la carrera del autor se vio en una pausa obligada que le sirvió para “conectar con mis hijos, con mis amigos y prepararme para esta vuelta, que es un momento de crecimiento”.