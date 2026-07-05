Un blanco infinito tiñó de magia a La Carolina

Una fotografía irrepetible, que refleja el invierno en La Carolina. Foto: gentileza.

El invierno profundo se hizo sentir con el rigor de una masa de aire gélido que recorrió el país, pero en el suelo puntano el frío polar trajo consigo un milagro visual. Cuando los rayos del sol finalmente rasgaron el cielo limpio, La Carolina se despertó convertida en un lienzo de belleza inabarcable, donde las imágenes capturadas parecen desafiar la realidad misma.

Los animales en medio del paisaje. Foto: gentileza

Nieve, agua y frío. Foto: gentileza



El paisaje se transformó en un blanco infinito, casi inexistente por lo perfecto, donde la vegetación, completamente sepultada, comenzó un juego de luces y reflejos dorados con la luz solar.

Los árboles, teñidos de banco. Foto: gentileza.



En los rincones donde el agua corre, el fulgor del hielo cristalino delata las temperaturas bajo cero, mientras que de fondo, las sierras y cerros se recortan contra el horizonte como postales extraídas de otro planeta.

Blanco total en La Carolina. Foto: gentileza.



Cada detalle del entorno cobró una poesía única: los alambrados amanecieron teñidos de escarcha, algunos animales distantes caminaban con parsimonia integrándose al cuadro místico, y los árboles, despojados de su follaje habitual, parecían llevar canas en sus ramas.

El paisaje tras la nevada. Foto: gentileza.

El sol asomándose. Foto: gentileza.



Los pobladores y visitantes no tardaron en registrar fotografías increíbles, tesoros visuales que jamás se volverán a repetir de la misma manera, pues la naturaleza posee esa perfección asombrosa de regalar vistas impresionantes que se contemplan una sola vez en la vida.

Una postal irrepetible. Foto: gentileza.



Si bien los habitantes de este rincón de San Luis están acostumbrados a la presencia asidua de la nieve, esta vez la rigurosidad del clima caló hondo. Sin embargo, así como el gélido ambiente se sufrió, también se disfrutó con contemplación silenciosa.

Frío total. Foto: gentileza.

Colores y texturas. Foto: gentileza.



Julio regala siempre esa sensación ambivalente: un placer estético absoluto mezclado con el sutil sufrimiento del frío extremo, una dualidad misteriosa que solo las cosas verdaderamente grandes y eternas saben dar.

