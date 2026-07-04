El frío polar transformó la vista de sierras y cerros con un blanco intenso

La intensa ola polar que atraviesa el territorio provincial no solo trajo consigo marcas térmicas extremas, sino también un espectáculo visual colosal. La naturaleza, en su versión más cruda y bella, decidió vestir las alturas puntanas con un imponente manto blanco, transformando la geografía habitual en una sucesión de postales invernales únicas, efímeras e irrepetibles.

Uno de los escenarios más deslumbrantes se registró en el camino que serpentea desde La Carolina hasta la histórica gruta de Inti Huasi. Allí, el paisaje se tiñó de una blancura absoluta tras las copiosas nevadas de las últimas horas.

Así está la zona ubicada entre La Carolina e Inti Huasi. Foto: Bomberos Voluntarios La Carolina,.



Las imágenes capturadas y difundidas por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Carolina dan testimonio de una ruta mística, donde el asfalto y las pircas de piedra tradicionales parecieron disolverse bajo una densa y suave capa de nieve, bajo la mirada silenciosa de los cerros.



Paralelamente, en la Costa de los Comechingones, el invierno se ensañó con el paisaje para volverlo arte. En Villa de Merlo, más precisamente en la cumbre de El Filo, la sensación térmica se desplomó hasta alcanzar los -6 °C el sábado por la mañana.

El invierno se siente fuerte en los alrededores de Villa de Merlo. Foto: Noticias Villa de Merlo.



Ese frío extremo, lejos de ser solo un dato meteorológico, se convirtió en escultor: el viento y las nubes bajas congelaron la humedad de manera instantánea, dejando asombrosas formaciones de cristales, gruesas capas de escarcha y afiladas agujas de hielo que envolvieron por completo la vegetación autóctona, los vehículos de la zona y las estructuras de los miradores.



Ante estas jornadas gélidas, las autoridades recordaron la importancia de extremar las precauciones y transitar con máxima cautela por los caminos serranos debido a la presencia de sectores con hielo sobre la calzada. Mientras tanto, el invierno puntano continúa su marcha, dejando a su paso la certeza de que, a veces, el frío más duro es capaz de regalar la belleza más pura.